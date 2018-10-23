فوضى المركبات تعوق حركة السير بمدخل العاصمة

المواطنون يناشدون قائد عمليات بغداد إنهاء معاناتهم

بغداد – صباح الخالدي

ناشد اهالي ناحية الحسينية ومحيطها ، قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي انهاء معاناتهم من حالة الفوضى المرورية التي سببها تراكم المركبات في سيطرة الشعب، وقالوا ان الايام القليلة الماضية ولمناسبة زيارة الاربعينية شهدت اختناقات لامثيل لها عند مداخل بغداد من جهة الطريق المقبل من محافظتي ديالى وكركوك والمناطق الشمالية. وقد تسبب في عرقلة وصولهم الى اعمالهم في بغداد فضلا عن تعطل المغادرين الى مقاصدهم في تلك المدن . واقترحوا على الربيعي الحضور لمعاينة الموقع وايصال توجيه الى العناصر الامنية بتسهيل مرور المركبات الخصوصي والصغيرة المتجهة الى شمال بغداد والقادمة الى العاصمة ومنع تراكم المركبات. وقال سائق مركبة لـ(الزمان) أمس انه (اضطر الى مغادرة بغداد عند الساعة الرابعة فجرا لكنه علق في مدخل سيطرة الشعب ساعات عدة بسبب تداخل المركبات على ممر واحد لان الممر الاخر مستخدم للزوار المتجهين الى مدينة كربلاء سيرا على الاقدام لمناسبة الاربعينية)، واضاف ان (عملية تنظيم بسيطة كفيلة بإنهاء معاناة المغادرين والقادمين ولاسيما بالنسبة لسيارات الخصوصي والاجرة التي يعتمد سواقها على عملهم في كسب قوت يومهم). فيما أعلنت قيادة العمليات، عن الخطة الامنية الخاصة بالزيارة في العاصمة وقال بيان امس ان (الخطة تشمل منع دخول عجلات الحمل ذات الحمولة طنين فما فوق إلى بغداد من كافة السيطرات الخارجية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس)، واضاف (كما تتضمن منع حركة الدراجات الهوائية والنارية والستوتات والعربات بمختلف أنواعها والتجوال فيها اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس ولغاية انتهاء الزيارة)، وأشار البيان الى ان (دخول عجلات الحمل المحملة بالطابوق يكون باتجاه منطقة النهروان الجسر الفرنسي ويمنع دخولها إلى مركز بغداد ابتداء من يوم غد الخميس، ومنع حركة ودخول الصهاريج غير الحكومية الى بغداد)، واوضح البيان ان (عمليات بغداد قررت منع حمل السلاح منعاً باتاً ومن قبل أي شخص، وسيتم مصادرة السلاح واعتقال حامله، واحالته الى التحقيق)، واضاف انه (تم توجيه القطعات الأمنية بتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية، والقنوات الفضائية، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة خلال تغطية نشاطات وفعاليات المناسبة)، وتابع البيان انه (سيتم تقسيم طريق ذي الممرين إلى ممر يخصص لحركة الزائرين و الآخر لحركة العجلات). واعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها بذكرى الاربعينية . وقال بيان امس ان (رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من امس الثلاثاء الموافق الـ 23 من تشرين الاول الحالي وتستمر حتى نهاية الزيارة)، واضاف (كما اعلن مجلس محافظة النجف عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة من اليوم الاربعاء ولغاية الاربعاء من الاسبوع المقبل الموافق الـ31 من الشهر الجاري)، وتابع البيان ان (محافظات بابل وذي قار وواسط والبصرة وميسان والديوانية والمثنى اعلنت تعطيل الدوام الرسمي خلال مراسيم الزيار ة ايضا ولايام عدة).