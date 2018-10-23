توقّعات بتعرض العراق لموجة باردة الأسبوع المقبل

بغداد – الزمان

توقع المنبئ الجوي صادق عطية من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل تعرض مناطق العراق الى موجة باردة في الايام المقبلة. وقال عطية على صفحته في فيسبوك امس ان (منخفضا قطبيا مصحوبا بموجة باردة يتقدم للمنطقة في الايام المقبلة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة وبداية مبكرة للاجواء الباردة). واضاف أن (خرائط الطقس تشير الى انخفاض بدرجات الحرارة على عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل ويكون الاحساس بالبرودة واضحا خلال ساعات الصباح والليل)، واشار الى ان (الانخفاض الاكبر سيكون على شمال وغرب البلاد خصوصا إذ تصل درجات الحرارة خلال الصباح الى اقل من 10 درجات مئوية في بعض مناطق الشمال والى حوالي 10 درجات مئوية في غرب البلاد)، وتابع ان (اللبس الثقيل للاطفال وكبار السن ضروري والابتعاد تماما عن تشغيل وسائل التبريد)، واوضح عطية انه (سيتزامن الانخفاض مع عودة هبوب الرياح الشمالية الغربية)، واضاف عطية ان (سحب ركامية رعدية ممطرة تؤثر على جنوب محافظة البصرة وشمال محافظة ميسان تتجه شرقا وان هذه السحب تستعد للدخول الى غرب محافظتي نينوى والانبار وبذلك تستمر حالة عدم الاستقرار الاوضاع المناخية). فيما اكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (تساقط امطار قد تكون رعدية خلال الايام المتبقية من الاسبوع الجاري مع تصاعد للغبار وسيكون الطقس في المنطقة الوسطى اليوم الاربعاء غائما جزئيا الى غائم مع زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق)، واضاف أن (الطقس في الشمالية سيكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة، فيما سيكون في الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لزخات مطر متفرقة ليلا)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس،سيكون في الوسطى والجنوبية غائما مع زخات مطر تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار، فيما سيكون الطقس في الشمالية غائما مع زخات مطر تكون رعدية احيانا)، واشارالى ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في الوسطى والجنوبية غائما مع زخات مطر تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن يتحول ابتداءا من الاقسام الغربية الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في الشمالية غائما مع زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحول ابتداءا من الاقسام الغربية الى غائم جزئي). وأجلت سلطات المكسيك الآلاف من سكان السواحل المطلة على المحيط الهادي وتوقفت الدراسة وغطى الناس مبانيهم بألواح خشبية حماية لها تأهبا للإعصار (ويلا) الذي يهدد المنتجعات السياحية برياح عاتية وأمطار غزيرة. وقال بيان امس ان (السكان اغلقوا النوافذ والأبواب بألواح خشبية كبيرة وكذلك الفنادق المطلة على الممشى التاريخي وسط مدينة ماساتلان الساحلية، وهو من المزارات السياحية في ولاية سينالوا وان من المتوقع أن يكون ويلا أحد أقوى الأعاصير التي تصل للمكسيك من المحيط الهادي في الأعوام القليلة الماضية، ومن المنتظر أن يجتاح منطقة على بعد بضعة أميال جنوبي ماساتلان بحلول اليوم الاربعاء).