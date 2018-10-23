شرطة ديالى تطلق برنامجاً لزيارة ألف مدرسة لتوعية طلابها ورفع العلم

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت قيادة شرطة ديالى ، عن اطلاق برنامج هو الاول من نوعه في البلاد للتثقيف الامني وتنمية الروح الوطنية وتوعية الاجيال الصاعدة بدورها في محاربة الجريمة والمساهمة في الامن والاستقرار والإعمار والبناء . وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه (الزمان)، ان ( قيادة شرطة ديالى اطلقت برنامج معاً هو الاول من نوعه في البلاد والذي يتضمن مشاركة ضباط ومنتسبي الشرطة في جميع الاقضية والنواحي في مراسيم رفع العلم في المدارس من كل يوم خميس) . واضاف العطيه ، ان (1000 مدرسة في ديالى سيجري شمولها ببرنامج معاً والذي يتضمن ارشادات للتثقيف الامني للطلبة في المراحل الدراسية الثلاث وتوعيتهم بأهمية دور الشرطة في محاربة الجريمة وكسر حاجز الخوف والعمل على مد يد التعاون واهمية احترام العلم العراقي باعتباره رمز الوحدة والسيادة والكرامة وحــــب الوطن والتضحية من اجله) .

صورة متميزة

واشار العطية ، الى ان (البرنامج في مضمونه الاساسي ذا هدف تربوي ونفسي ويسهم في بلورة رؤية صحيحة عن تشكيلات الشرطة والعمل على بناء صورة مميزة لمنتسبي القوى الامنية في اذهان الاطفال من خلال دفعهم للتعاون ونبذ الجريمة والعنف والالتزام بالقانون والتضحية من اجل الوطن والاشادة بدور الشهداء الذين ضحوا من اجل تحقيق الامن والاستقرار) . وبين العطية ان (قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي حضر مراسيم رفع العلم في مدرسة الخمائل في بعقوبة ايذانا ببدء البرنامج واعطى توجيهات لجميع مدراء شرطة الأقسام ومراكز الشرطة والأفواج لحماية الكوادر التدريسية والتعليمية وزيارة المدارس ضمن قاطع المسؤولية وتوعية الطلاب وزرع حب الوطن واحترام القانون ودعمه في نفوسهم باعتبارهم ركيزة مهمة في بناء المستقبل مشيداً بجهود مديرة وكادر مدرسة الخمائل ونظافتها والتزام التلاميذ وانضباطهم العالي) . من جانبها رحبت نقابة المعلمين وادارة المدرسة بــ (هذه الزيارة والمساهمة في رفعة العلم والتوجيه بحماية المعلمين وعدتها ذات ابعاد ومضامين تربوية هادفة ولها أهمية كبيرة تنمي روح الانتماء والولاء للوطن) . ومن جانب آخر وجهت قيادة الشرطة ، باتخاذ أقصى الاجراءات الرادعة وحسم قضايا الاعتداء على الكوادر التدريسية والتعليمية وتقديم مرتكبيها للقضاء في جميع مناطق المحافظة . وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه لــ (الزمان) ، ان (قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي اصدر توجيهات مشددة منذ اسابيع بالإسراع بحسم اي قضية اعتداء تطال أيا من الكوادر التدريسية والتعليمية باعتبارهم قادة في المجتمع واعتقال المعتدين عليهم فورا بعد استحصال الموافقات القضائية) .

ملاكات تدريسية

واضاف العطيه ان (كل قضايا الاعتداء على ملاكات التدريسية يحسم ملف التحقيق بها خلال 24 ساعة لتقديمهم للقضاء لكننا نتفاجى بتنازل المعتدى عليهم وبالتالي اطلاق سراح المتورطين بالاعتداء مؤكدا بان الشرطة لايمكنها التدخل وتغير رغبة المدرس او المعلم بالقضية) . واشار العطية ، الى ان (واجبنا حماية الكوادر التدريسية والتعليمية وتعقب اي محاولة اثمة للاعتداء عليهم والحرص على المدارس والمراكز الامتحانية لكننا لانجد تعاون حقيقي من قبل المعتدى عليهم في دعمنا في مقاضاة المعتدين وانزال القصاص العادل بهم ، مؤكدا بان الشرطة تقوم بجهود كبيرة واستثنائية لاعتقال الجناة تستمر بعض الاحيان ايام لكن يتم اطلاق سراحهم فيما بعد تنازل المعتدى عليهم) . ولفت العطية الى (وجود جهود تبذل حاليا من نقابة المعلمين وتربية ديالى من اجل منع اي تنازل يحصل في المستقبل من اجل ضمان عدم افلات المعتدين من العقاب ) . ومن جهة اخرى اعلن قائد عمليات ديالى، الفريق الركن مزهر العزاوي، بدء تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية بمشاركة أكثر من 30 ألف عنصر أمني. وقال العزاوي لـ (الزمان) ، إن (الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المواكب والطرق العامة والفرعية التي يسلكها الزائرين صوب كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية ، بدء تطبيقها على أرض الواقع اليوم ) ، مبينا ، أن (أكثر من 30 ألف عنصر أمني من مختلف التشكيلات يشارك بالخطة المذكورة) . وأضاف العزاوي، أن (الخطة الأمنية تكون بأطواق ومراحل متعددة ، ويكون مستوى الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات في نسب تصاعدية بالتزامن مع إزدحام الطرق بالزائرين وإقتراب يوم الزيارة ) ، مؤكدا ، أنه (تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير الزائرين بإنسيابية عالية جدا) .