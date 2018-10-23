كاتيوشا

كابينة عبد المهدي – هاشم حسن التميمي

تشير قواميس اللغات الى معاني مختلفة وطريفة لمصطلح (كابينة) الذي يتداوله الساسة هذه الايام بالاشارة الى التشكيلة الحكومية لمجلس وزراء السيد عادل عبد المهدي التي طال انتظارها.

وتوحي تعريفات القواميس للكابينة الى معاني تثير المخيلة وتدفعها للتجوال في مسارات الاحداث والاستخدامات المتعددة لهذه الكابينة التي يتداولها ساسة الصدفة والسواقين للمركبات الحديثة وما وصلتنا من ابتكارات الستوتة والتكتك وابو صابر ايضا فهذه كلها كابينات تتطلب درجة عالية من التحكم والانتباه لاسيما القيادة في الشارع العراقي الذي تعج وتتزاحم فيه احدث موديلات المركبات ووسائل النقل الحيواني والماطورات وحمير السكلات في سمفونية ديمقراطية قل نظيرها من عصر افلاطون الى عصر الماطور سكل في زمن عادل عبد المهدي حفظه الله في كابينته الالكترونية او المحاصصية..!

والكابينات هي حجرة في السفينة او الطائرة او القطار او حجرة على شاطىء البحر يخلع فيها المستخدم ثيابه او يلبسها… وهنالك انواع من الكابينات في محلات المساجات ولها استخدامات اخرى نتجنب ذكرها خشية للتاويلات المشاكسة، وهذه الكابينات محلية الصنع وبعضها مستورد من امريكا او العم ابوناجي او دول الجوار او بالتوافق واضاف اليها دولة الرئيس آلية جديدة هي الترشيح الالكتروني وتجاوز عدد عشاق الكابينات الوزارية لعشرات الالاف وقاد الوهم بعض الاميين المصابين بداء وهم القدرة الترشيح لكابينة وزارة الثقافة وتقدم الهاربون من الخدمة العسكرية لتولي منصب الدفاع ومتهمين بالجرائم المختلفة للتنافس على كابينة وزارة الداخلية وهنالك من لايعرف ان يخط اسمه باللغة الانكليزية تصدر قائمة الترشيح للخارجية وبعدها السفارات والحرامية يتقاتلون على وزارتي المالية والتجارة. والمزورين للشهادات يتنافسون لتخريب وزارتي التربية والتعليم العالي… وكان الله في عون عبد المهدي المرجعية الذي بح صوته طلبا للاصلاح بدون جدوى واعان عبد المهدي على بلوى تشكيل الحكومة…. والناس تنتظر مخاضه لولادة وزارة من رحم الترشيح الالكتروني او من كواليس المحاصصة والرجل كما يرى البعض يضع في كل جيب تشكيلة وزارية واحدة ترضي المحاصصة وثانية تغري الشعب وتنعش احلامه بالعدالة والرفاه ومحاربة الفساد وفي الجيب الثالث كما اعلن هو بنفسه قرار استقالته ونحن بانتظار ما يختاره لنعرف نوع كابينته وهي بالتاكيد كابينة على شاطىء البحر المتصارع الامواج فاما يرتدي بدلة المحاصصة ويخسر نفسه وشعبه واما يختار ما يرضي الضمير وهنا ستتدخل الاحزاب وتدفعه للهرب من الكابينة بعد خلع ثيابه…!

فهل سيمتلك صاحبنا جرأة ذلك الرجل الذي خاطب العراقيين واعترف بعجزه في تحقيق حلمهم في تشكيل حكومة وطنية بينما يريد الاحتلال البريطاني اجباره على تشكيل حكومة عميلة فاختار الحل الوسط وانتحر… ولعل في حالتنا هذه لايجوز الانتحار بل مصارحة الشعب بالحقيقة وفي جلسة علنية لمجلس النواب للتصويت على الكابينة وليس التهديد بفتح ملفات الفساد والترشيحات وضغوط الاحزاب مثلما فعلها اسلافه ورحلوا ولم يفتحوا ملفا واحدا يخدش حياء الحرامية… ونقول ولانجامل ان حجب عملية التصويت عن الشعب عبر وسائل الاعلام خيانة ومايجري في الكواليس لاختيار الوزراء استحمار للشعب ولرئيس الوزراء فمن سيعري من في معركة الكابينات الشعب ينتظر ليقرر ولايصح الا الصحيح..؟