رشحوني للتكريم في ملتقى المبدعين العرب ولكن – محسن حسين

تلقيت من احد الزملاء يدعوني للمشاركة في “جائزة الصحافة العربية” الدورة 18 التي تقام في دبي في كانون الاول المقبل.

اعتذرت فورا لأن لي تجربة مؤسفة في العام 2010 عندما كنت مرشحا للجائزة وكانت تقام في قطر برعاية الجامعة العربية لكن حكومة قطر الغت قبل يوم واحد عددا من الفئات ومنها الصحافة التي كنت المرشح الوحيد لها ووضعت اسماء قطريين بدلا من المرشحين.

* واليكم القصة

تلقيت في 7-11-2010 رسالة من عبده محمد بلان الامين العام لملتقى الرواد والمبدعين العرب يبلغني فيها باختياري لتكريمي كرائد في مجال الصحافة العربية وذلك في الملتقى الخامس في الدوحة من 27 الى 29 تشرين الثاني 2010 برعاية أمير قطر وبدعم من الجامعة العربية.

لا اعرف كيف تم اختياري لكني اطلعت عن طريق الانترنت على الدورات السابقة التي جرت في القاهرة ودمشق وغيرها وشاهدت تقارير وصورا لتلك الدورات وتكريم المبدعين بحضور رؤساء الدول التي اقيمت فيها.

وفهمت من بعض الزملاء ان اختياري تم عن طريق صحفيين عرب وعراقيين اخذوا بنظر الاعتبار دوري في تاسيس وكالة الانباء العراقية (واع) عام 1959 وهي اول وكالة انباء عراقية وثاني وكالة عربية بعد وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (اش ا) ودوري في تاسيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) عام 1974 اضافة الى دوري في تاسيس وكالة الانباء الوطنية العراقية (نينا) عام 2005 والتي كنت في ذلك الوقت مديرها المفوض و كذلك اهتمامي وتخصصي في الخبر الصحفي.

* ارسلت الموافقة

كتبت للامين العام شاكرا كما شكرت الامينة العامة المساعدة الفنانة سميحة ايوب التي كنت اعرفها منذ عملي في القاهرة في سبعينيات القرن الماضي وارسلت للأمين العام موافقتي.

كنت في تلك الفترة مرتبطا بمؤتمر لمديري وكالات الانباء في اسيا ودول الباسفيكOANA يعقد في اسطنبول قبل ايام من موعد ملتقى قطر ورتبت اموري للذهاب الى قطر بعد انتهاء المؤتمر فطلبت ان يرسلوا لي فيزا الدخول وكذلك اسم الفندق الذي اكون فيه خلال ايام الملتقى وقد تم ذلك ولما كان من شروط الملتقى ان تتحمل ادارة الملتقى كل النفقات عدا اجور الطائرة فتكون على الدولة التي ينتمي لها المبدعون ودون الدخول في دوامة الدولة قطعت تذكرة سفر على حسابي الى الدوحة من اسطنبول والعودة من الدوحة الى دبي.

واعددت محاضرة لالقائها في الملتقى عن وكالات الانباء عموما والعربية ثم العراقية.

* مفاجأة قبل يوم

يوم 26 صباحا وكنت استعد للذهاب الى المطار تلقيت مفاجأة على شكل رسالة من الامين العام للملتقى مؤرخة في اليوم السابق جاء فيها:

نرجو الاحاطة بان دولة قطر قررت في اللحظات الاخيرة رفض المجالات التالية الاذاعة والتلفزيون ، الصحافة ، الشخصيات العامة)

وحيث ان مجال مشاركتكم من المجالات الثلاثة التي استبعدت في هذه الدورة فاننا نقدم الاعتذار الكامل عن عدم امكانية استضافتكم وتكريمكم في هذه الدورة واننا اذ نعتذر لكم عن هذا الامر الخارج عن ارادتنا فنرجو تقدير موقفنا وبناء على اجتماع اللجنة العليا الطارئ تقرر اعتماد مشاركتكم رسميا في الدورة القادمة ان شاء الله وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير / التوقيع- عبده محمد بلان.

وهكذا خسرت غير نادم التكريم كما خسرت اجور الطائرة الى الدوحة.

وخلال الملتقى تم تكريم 9 من العراقيين من غير الصحافة هم حميد الرماحي وعمران التميمي وجواد الشكرجي وإبتسام عباس ومحمد الأعرجي وحميد منصور ومحمود أبوالعباس وعماد بهجت وخالد المبارك.

* تكريم 30 قطريا

اما تكريم القطريين الذين لم يدخلوا في منافسة مع غيرهم فقد بلغ عددهم 30 شخصا هم المسرحيون 2 الممثلون 2 المطربون 6 ممثلون في التلفزيون 11 فنانون تشكيليون 4 ومن الشعراء والمؤرخين 5

* الملتقى الذي لم يعقد

وكان يفترض ان يقام الملتقى السادس الذي يتم تكريمي فيه في ليبيا لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك واخيرا تلقيت رسالة من مهند بلان يبلغني بتعرض والده عبده بلان (الامين العام للملتقى) لحادث سير أثناء عبوره الطريق في القاهرة في 30/8/2012 وظل في غيبــــوبة حتى تاريخ 22/9/2012 حين تغمده الله برحمته.

وبعد هذا اقول بصراحة انا لم أعد اثق بالملتقيات او مهرجانات التكريم وما اكثرها في العراق.