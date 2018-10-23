المُقَسّم الوطـني

نافذة واحدة للإيرادات وأخرى للنفقات – محمود آل جمعة المياحي

سعى البنك المركزي العراقي الى إيجاد وسيلة تُمــــــكّن الدولة من معرفة حجم الايرادات Revenue) والنفقات (Expenses) لتامين سير المرافق العامة من خلال وضع الموازنة الصحيحة لكافة القطاعات والأنشطة الحكومية ، حيث ان العنصر الأساسي للنفقات والايرادات هو استخدام (مبلغ النقود) الذي يمثل الثمن الذي تأخذه او تدفعه الدولة ، وهذه الجزئية المهمة تحتاج الى الأسس والقواعد الصحيحة المستندة على البنى التحتية الرصينةلتحقيق نافذتي المدخولات والنفقات بعادها عن المساومات والشبهات ، فمنذ عام 2004 والبنك المركزي العراقي يصدر التشريعات والقوانين واللوائح الارشادية والتعليمات ويضع نظاما لاتمتة المتطور للارتقاء بالنظام المصرفي العراقي الى توفير قاعدة بيانات ترتقي الى المستوى العالمي الذي يتفق والمعايير الدولية القائمة اليوم ، اذ تُعّد خطوة البنك المركزي العراقي جريئة في إلزام البنوك للتحّول والانتقال من (النظام الورقي)القديم الى (النظام الالكتروني) المتقدم والناضج لاستيعاب أي منتجات جديدة تدخل الخدمة المصرفية مع احتواء أي تزايد في حجم المعاملات اليومية كون هذه الأنظمة سريعة في الإنجاز ودقيقة عند التطبيق .

ورغم صعوبات التطبيق والاخفاقات التي واجهت المصارف والبنك المركزي العراقي نتيجة لظروف مرحلة التغيير إلا انه استطاع الانتقال الى الضفة الفاعلة و المتقدمة من الإنجازات ، اذ قام بتحديث نظام المدفوعات العراقي بكافة مكوناته (RTGS-ACH) من اجل الامتثال للمعايير والأنظمة الدولية الحديثة.

ولابد من القول ان (المُقَسم الوطني) (International Switch) الذي يسعى اليه البنك المركزي العراقي لحل كثير من الإشكاليات الحاصلة في الإيرادات والنفقات الحكومية يحتاج أولا الى البنى التحتية (Infrastructure) التييستند عليها كي تظهره الى العلن، إضافة الى الأنظمة المصرفية الحديثة المكملة لأدواته، وسنتطرق الى البنى التحتية التي يحتاجها المقسم الوطني وهي :

أنظمة المدفوعات

تعتبر أنظمة المدفوعات واحدة من اهم ركائز البنى التحتية للنظام المصرفي الشامل فبدون هذه الأنظمة لا يستقيم العمل ، فبعد مرور اكثر من عشر سنوات على تفعيل نظام:

(Real Time Grosse Settlement)

وتحديدا في 24/8/2006 بدأ العمل بهذا النظام ولغاية تاريخه وهو يسجل حضورا متميزا في خدمة التسوية الاجمالية الآنية ، والذي سهل كثيرا عملية التحويل المالي عن طريق الصكوك المودعة لدى الزبائن من حساباتها الى الغير، ولم يبتعد كثرا نظام المقاصة الالكتروني (Check – Automated Clearing House) بالدخول الى الخدمة ، ففي 14/9/2006 بدأ العمل بهذا النظام والذي مّـــكن المصارف من تبادل أوامر الدفع فيما بينها بطريقة آلية وارسال صافي التسوية النهائية الى نظام التسوية الإجمالي في البنك المركزي العراقي ، لنكون بذلك قد ابتعدنا عن المخاطر الناشئة عن اجراء التسوية الشاملة لقيم المدفوعات بين المصارف عن طريق القيد اليدوي الذي كان معمولا به في السابق ، ولم تسجل هذه الأنظمة أي اختراق لها من قبل القراصنة . وبعد مرور اكثر من عشر سنوات على تفعيل الأنظمة المذكورة وكخطوة مكملة لسابقاتها،اقدم البنك المركزي العراقي على ادخال (الرقم الدولي للحساب المصرفي الموحد) (International Banking Account Number) واعتماده لدى كافة البنوك والمصارف العاملة ، وكان بداية تفعيله في 2/1/2017 اثره الفاعل في ظهور هذه الحسابات عالميا وربطها شبكيا لكافة البنوك لتسهيل المناقلات المصرفية والحوالات البنكية الصادرة والواردة وغيرها .

المُقسم الوطني

ان من مخرجات البنى التحتية هو تنفيذ مشروع نظام الدفع بالتجزئة (IRPS) (Infrastructure Retail Payment System) الذي ينبثق منه المُقسم الوطني وهو يدعم المقاصة فيما بين المصارف من خلال التحويلات والمعاملات التي يقوم بها الزبائن في مختلف المجالات .

وبذلك يمكن القول ان المقسم الوطني هو عبارة عن (رابــط) )يجمع كل الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الغير مرتبطة بوزارة جميعها بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية ، والمطلوب من هذا كله هو خلق أدوات فاعلة في عملية التحصيل والدفع ، ولطالما ان المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم عن طريق (النقود) وهي وسيلة الدولة في التعامل اخذا وعطاء..فان استحداث (نافذة واحدة) للإيرادات واخرى للنفقاتيعرّف الدولة العراقية عن الأرقام الحقيقية والكم النقدي الذي يدخل خزائنها جراء التحصيل العام من الضرائب والرسوم والغرامات والجمارك والجبايات المتفرقة والفوائد المتنوعة والايجارات والمبيعات والأموال المصادرة وغيرها من الإيرادات ، اما نافذة الانفاق فتشمل الأجور ومرتبات للموظفين ورواتب المتقاعدين ومنح الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ، كذلك قيم السلع التي تبتاعها الدولة وتهدف الى اشباع الحاجات العامة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الصرف الصحي والنظافة وما تحتاجه المدن من خدمات ، إضافة الى تسديد أقساط الدين العام الذي تقترضه الدولة، وكثير من النفقات في القطاعات الحكومية.

اهداف المُقسم الوطني

يهدف مشروع المقسم الوطني الى احداث تغيير جذري في عملية التبادل بكل أنواعه لدى المواطنين والانتقال من النظام النقدي الى النظام الالكتروني وذلك باستخدام الوسائل التالية :-

{ التوسيع في استخدام أدوات الدفع الالكترونية مثل ( الفيزا كارت – الموبايل – الانترنيت ) .

{ انتشار نقاط البيع (O.P.S) والصرافات الالية(ATM ) في عموم البلاد .

{ تقليص استخدام الصكوك في دفع المستحقات .

{ الابتعاد عن حمل الكتل النقدية في التسوق .

{ تكوين قاعدة بيانات لكافة التحويلات مع سهولة الوصول اليها

{ الاشراف والمراقبة على الحّوالات الصادرة والواردة .

{ توفير الأدوات المتكاملة والأكثر حداثة لمشغلي شبكات الهاتف النقال.

{ استخدام النظام المفتوح على مستوى التشغيل المتبادل .

وبذلك تكون الخطوة التي تبناها البنك المركزي العراقي لتنفيذ مشروع (المُقسم الوطني) قد اثمرت في تطوير المفهوم المصرفي لدى المواطن وذلك بإلزامه استخدام الادواتالحديثة مثل بطاقة الدفع المسبق (Prepaid) والفيزا كارت والكردت كارد والموبايل في تعاملاته اليومية والتي لابد منها لدفع فاتورة الماء اوالكهرباء اوعندما يروم الحصول على وثيقة رســـمية فلابد من اســـــتخدام الوسائل الحـديثة لدفع رســــوم الإصــدار، وبذلك نكون قـد خطـونا خطـوة مهمة في نظام الـدفع بالتجزئة (IRPS) وان البنك المركزي العراقي قد استطاع توحيد نافذة المدخولات وأخرى للمصروفات .