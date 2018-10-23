ست كلمات من يوسف زيدان – نوزاد حسن

في الجمعة التي ضيف بها الكاتب والروائي يوسف زيدان كنت ضيفا وحيدا على لا احد.في الحقيقة كنت احتك بالواقع وكأني اخشى ان تتلوث ملابسي من جدار هذا الواقع المليء بدخان عوادم السيارات والنوايا السيئة.كل زحام شارع المتنبي كان ياتيني من بعيد بحيث يصل الي مشوشا.

فاسمع شذرات من كلام يقال احيانا لاظهار الثقافة او للادعاء اذ لا مكان افضل من شارع المتنبي,ومن يوم الجمعة لقول كل شيء.

احدى هذه الشذرات خرقت اذني وانا اتصفح عناوين الكتب امام بسطة بائع مخضرم.قال الصوت ملقيا بشذرته لزميله والقصد ان نسمع نحن الذين نقف بالقرب منه.

كازنتزاكي انتهى شيوعيا كي يشتهر وفعلا حقق ما اراده.هذه المعلومة الغاصة بماء ملح الثقافة السطحية هي التي جعلتني اعيش عالما مفتوحا وعريضا تجاوز حدود شارع المتنبي بزحامه. تخيلت كازنتزاكي الكبير وهو يواجه الزمن على حقيقته.

كنت افكر به وبغيره وبضعفي الايجابي ايضا.وحين قلت في مقالي “جمعة يوسف زيدان”ما قلت فذاك هو جزء او قطرة من نسيج العالم العريض الذي احس به يتحرك في داخلي الى جوار واقع العالم الاجتماعي.

وبعد ان نشر الروائي يوسف زيدان مقالي على صفحته موشحا اياه بكلماته الست عرفت ان اللغة تكون احيانا دليلا على نبض او صوت او لقطة تقـــول اكـــثر مما نتوقع. المهم بدات التعليقات تتوالى.

اغرب هذه التعليقات من فسر مقالي بانه صراع بين القديم والحداثة.تعليق اخر خشي ان اجن لقوة الصاعقة التي جاءتني من كلمات يوسف زيدان.تفسيرات شتى يصنعها العقل في معمله الكبير ويلقيها الى السنتنا لنقوم بتصريفها.والقضية ابعد من كل ما قيل لان التجربة لا يمكن ان تكون كشبكة صيد الاسماك.

والانسان لا يمكن ان يكتفي بزحام او وجه او موقف,لان في اعماق اعماق الذات توجد رحلة اخرى لا تتجاهل الواقع لكنها تسيطر عليه وتهذبه.

هذه الرحلة يفقد العقل قدرته على فهمها.ومن هنا فان كلمات يوسف زيدان الست اضاءت شيئا كان معتما بارادتي انا.ولما تأملت بريق ما قال تعليقا على ما كتبت عرفت كم هي غامضة كلماتنا وحياتنا. تعلمت في الايام القليلة الماضية شيئا خطيرا جدا وهو ان ما نعثر عليه في اعماقنا قد يكون تفسيرا غير لطيف عند الاخرين.

ومن هذا مقالي “جمعة يوسف زيدان” لكن الكاتب راى في كلماتي القليلة انسانا,وهذا يعني ان المقال او الكتاب قد يصبح اداة لمعرفة افضل تغيــــر الذات قـــليلا وهذا ما حصل لي.