ما تحت الطاولة وفوقها – صباح الخالدي

ايام وتنتهي المهلة الدستورية لاكتمال الكابينة الحكومية الجديدة وعندها سينتهي مارثون الاخبار والقوائم والاسماء المرشحة التي تظهر بشكل متواصل هذه الفترة في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية ..

ويبدو انها تكهنات او تمنيات لبعض الجهات السياسية التي تريد ان يكون الامور على هواها..

ومع هذه الامواج الاعلامية المتلاطمة التي تتناول في تقاريرها المصطلحات من بينها ( تحت الطاولة و فوق الطاولة وتوافقات وتكنوقراط..ومحاصصة واستحقاق) ..

فان بعض الكتل والجهات السياسية التي تسعى ان يكون من كتلتها وزراء منهمكون في جلسات يومية (حسب مطلعين) !!

تبدأ من الصباح الى المساء للتشاور من سيكون وزيرا ومع تلك الجلسات طبعا !!

وجبات فطور من القيمر والعسل والبيض والبقلاء بالدهن الحر وفي وجبة الغداء انواع الهبيط والبرياني واللحم والدجاج والحالة نفسها الى المساء دون ان تتمخض تلك الولائم !! عفوا اللقاءات السياسية عن شيئ لان كل يرى نفسه احق ان يكون وزيرا وقد طرحت نائبة نفسها ان تترشح لوزارة وعندما جوبهت بعدم تطبيق الشروط عليها قالت اذن ضعوا اخي !!

بدلا عني وكأن الموضوع محل لبيع الكنتاكي والبيتزا وليست مسؤولية وزارة واخر يصر انه لابد ان يعود وزيرا وانه لايرغب في الجلوس على مقعد برلماني !!

وهكذا ثالث ورابع وخامس ..لذا يرى المراقبون للمشهد السياسي ان اعلان الحكومة دون اي تدخلات داخلية او خارجية من شانها وضع الامور في نصابها الصحيح وكشف كل تلك التصريحات التي شغلت ساعات البث الفضائي في القنوات والتحليلات التي ترى ان ماتحت الطالة ليس كما فوقها خاصة ان اكثر من 55 تحالفا وكذا حزبا سياسيا شاركت في الانتخابات بإسماء ومصطلحات جديدة وعصرية تتناسب وتطلعات الجاهير التي كانت تتظاهر كل جمعة في ساحة التحرير مطالبة بالاصلاحات ومحاسبة الفاسدين لكي تكون فعلا حالة جديدة بدلا من ان تعود الامور الى المربع الاول وفق مقولة الخليفة هارون الرشيد عندما مرت سحابة وهو يقف في شرفة قصره فقال مخاطبا السحابة (امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك)!!

وهي تعبر عن حالة من التمكن و الشعور بالسيطرة فأينما أمطرت السحابة وفي اي مكان وجهتها به الرياح سوف تمطر في ارض يحكمها الرشيد و تفيض فيه الخيرات و ياتيه منها الخراج فقد كانت دولته حدودها من الصين شرقا الى تخوم فرنسا غربا وكان خراج هذه الدولة المترامية الاطراف يصل الى خزينته .. ولابد من عدم تكرار ذلك على ان تكون المرحلة المقبلة للبناء والاعمار وتعديل مواد الدستور الحاضر الغائب!!

الذي نحو خمسين مادة منه يجب ان يعدل بقانون وهو من صلاحيات البرلمان !!

وان يتم وضع اسس مشتركة لمشروع وحدة وطنية وضرورة توحيد الجهود من دون تشتيتها والتخلص من عباءة المحاصصة بكل اشكالها ومحاسبة الفاسدين ..

وهذه تتحقق (لو) !!كان اختيار المسؤوليات الرسمية هو أن توضع مواصفات ومؤهلات وشروطا مهنية فنية تخصصية محددة ليست لها علاقة بانتماء المرشح لإشغال المناصب وأن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية وغير حائز على جنسية بلد أخر غير العراق وغير مرتبط بأي عمل قد يؤثر على استقلاليته المهنية والوطنية .

اي الخروج من قيود العرف السائد !! من ان هذه الحقائب للكتلة (ص) وتلك الوزارات للحزب (س) واخرى (لجيم) ولـ (دال) وهكذا كما كان يجري منذ اول تشكيل للحكومات بعد الاحتلال عام 2003 والى الان ولعدم الدقة في الاختيارات للمناصب البرلمانية يجني العراقيون نتائجها الكارثية الواضحة للعيان من معاناة وويلاتها يومية منذ تلك السنوات العجاف في اوضاعهم المختلفة والتي لايحسدون عليها (كما يقال ) وان تكون هناك فعلا (اصلاحات )عملية لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية والخدمية وغيرها… و (دك .. عيني .. دك )!!