أول‭ ‬التفاتة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬نحو‭ ‬العراق‭ ‬

واشنطن‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمع‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬سوليفان‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬السياسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬وتستمر‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬يلتقي‭ ‬قادة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بعد‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬الاخيرة‭ ‬فيه‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬سوليفان‭ ‬أربيل‭ ‬حسبما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬ونيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ .‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬سوليفان‭ ‬‮«‬سيجتمع‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬العراقيين‭ ‬المنتخبين‭ ‬لتقديم‭ ‬التهنئة‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭. ‬ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬الزائر‭ ‬الامريكي‭ ‬ربما‭ ‬ينقل‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬العراقية‭ ‬المقبلة‭ .‬

وبعد‭ ‬تعثر‭ ‬استمر‭ ‬طويلا‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬انتخاب‭ ‬أو‭ ‬تكليف‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف،‭ ‬وهو‭ ‬مستقل،‭ ‬يواجه‭ ‬المهمة‭ ‬الصعبة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومته‭ ‬بحلول‭ ‬أوائل‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2018‭.‬

يعتبر‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ (‬76‭ ‬عاما‭) ‬السياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬والخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬رغم‭ ‬الانقسامات‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭.‬

ويحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن،‭ ‬وهو‭ ‬إجماع‭ ‬ضروري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬العالق‭ ‬بين‭ ‬حليفتيه‭ ‬اللتين‭ ‬تتبادلان‭ ‬العداء‭. ‬وسيركز‭ ‬سوليفان‭ ‬خلال‭ ‬محادثاته‭ ‬على‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ودعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عراقا‭ ‬قويا‭ ‬سيدا‭ ‬ومزدهرا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬