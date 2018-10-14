أول‭ ‬التفاتة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬نحو‭ ‬العراق‭ ‬

واشنطن – بغداد – الزمان
اجتمع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان مع الطاقم السياسي الجديد في العراق حيث وصل بغداد الأحد وتستمر زيارته إلى الثلاثاء، وهو أول مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية يلتقي قادة هذا البلد بعد التطورات السياسية الاخيرة فيه.
ومن المقرر أن يزور سوليفان أربيل حسبما اعلنت وزارة الخارجية الأحد في بيان. حيث سيلتقي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونيجرفان بارزاني رئيس الحكومة .
واضافت ان سوليفان «سيجتمع مع القادة العراقيين المنتخبين لتقديم التهنئة»، وهم الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. ويقول خبراء ان الزائر الامريكي ربما ينقل وجهة نظر الادارة الامريكية في الوزارة العراقية المقبلة .
وبعد تعثر استمر طويلا منذ الانتخابات في ايار/مايو، تم في الأسابيع الأخيرة انتخاب أو تكليف هذه الشخصيات.
غير أن رئيس الحكومة المكلف، وهو مستقل، يواجه المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل حكومته بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
يعتبر عبد المهدي (76 عاما) السياسي المخضرم والخبير الاقتصادي قادرا على جمع القوى السياسية رغم الانقسامات في اوساط النخبة السياسية.
ويحظى بتأييد طهران وواشنطن، وهو إجماع ضروري في العراق العالق بين حليفتيه اللتين تتبادلان العداء. وسيركز سوليفان خلال محادثاته على «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الولايات المتحدة عراقا قويا سيدا ومزدهرا»، وفقا لوزارة الخارجية.