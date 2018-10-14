مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬يناقش‭ ‬أمن‭ ‬مياه‭ ‬العرب

القاهرة – مصطفى عمارة
تنطلق اليوم وعلى مدار 5 ايام أعمال مؤتمر القاهرة الدولى للمياه بحضور 100 دولة ومشاركة 27 وزير للمياه على مستوى القارات واكد رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى فى تصريحات خاصة ان المؤتمر يهدف الى رفع الوعى بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة ومواكبة الحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الادوات التكنولوجية الحديث لادارة الموارد المائية.
من جانبه اكد د/ حسين العطفى الامين العام للمجلس العربى للمياه انه سوف يتم تفعيل 23 بندا فى استراتيجية الامن العربى لمواجهة سرقه اسرائيل للمياه العربية فى الجولان وجنوب لبنان والاراضى الفلسطينية وتطوير قطاع المياه فى فلسطين ودعم حقوق العراق بشان الحفاظ على الموارد المائية فى حوض دجلة والفرات .