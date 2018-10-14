مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬يناقش‭ ‬أمن‭ ‬مياه‭ ‬العرب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬ايام‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولى‭ ‬للمياه‭ ‬بحضور‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬ومشاركة‭ ‬27‭ ‬وزير‭ ‬للمياه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارات‭ ‬واكد‭ ‬رجب‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الوعى‭ ‬بقضايا‭ ‬المياه‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكارات‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المائية‭ ‬الملحة‭ ‬ومواكبة‭ ‬الحركات‭ ‬العالمية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬وتحديد‭ ‬التحركات‭ ‬العالمية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬وتحديد‭ ‬الادوات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديث‭ ‬لادارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬حسين‭ ‬العطفى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬العربى‭ ‬للمياه‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تفعيل‭ ‬23‭ ‬بندا‭ ‬فى‭ ‬استراتيجية‭ ‬الامن‭ ‬العربى‭ ‬لمواجهة‭ ‬سرقه‭ ‬اسرائيل‭ ‬للمياه‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬الجولان‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والاراضى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬فى‭ ‬فلسطين‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬العراق‭ ‬بشان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬فى‭ ‬حوض‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ . ‬