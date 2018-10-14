ماي‭ ‬تواجه‭ ‬مصاعب‭ ‬متصاعدة‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬وشيك‭ ‬لمحادثات‭ ‬بريكست

الشركات الألمانية مستاءة من سير المفاوضات مع بريطانيا
لندن – الزمان
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة على جبهتين هذا الأسبوع، إذ تقاتل من أجل إقناع وزرائها وإقناع بروكسل أيضا بخطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في وقت دخلت مفاوضات بريكست منعطفا خطيرا. ويتعين على ماي أولا استيعاب تمرد حكومي ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة مفاوضات الطلاق في قمة لقادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل، رغم أن إحرازها اختراقًا لا يزال يبدو بعيد المنال. وبدأ الوقت ينفد في محادثات الطلاق الأوروبي البريطاني، وقد تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل. ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية آذار/مارس المقبل، أكّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة الحاجة إلى تحقيق «تقدم جوهري» في مفاوضات بريكست، خصوصا في ما يتعلق بمسألة الحدود الايرلندية. ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القمة التي تبدأ الأربعاء بأنّها «لحظة الحقيقة» لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قبل أقل من ستة أشهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تبدي الشركات الألمانية استياءها من طريقة سير المفاوضات التي تسبق موعد بريكست، وتكرر التحذير من مخاطر الانسحاب بلا اتفاق. وقال يواخيم لانغ رئيس الاتحاد الصناعي الألماني الثلاثاء «على أوروبا أن تمنع أسوأ سيناريوهات بريكست»، محذرا من أن «انفصالا للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية مغادرة أو اتفاقية مرحلية أو توضيح لمستقبل العلاقة ما زال واردا». وبحسب الاتحاد الصناعي الألماني فإن مصير نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا مهدد، لأنها تعتمد مباشرة على المبادلات مع المملكة المتحدة. وبالأرقام المالية فإن أكبر اقتصاد في أوروبا باع 84,4 مليار يورو (97,4 مليار دولار) من السلع إلى بريطانيا عام 2017، ما يجعل بريطانيا خامس أكبر المستوردين من ألمانيا التي استوردت منها سلعا بقيمة 37,1 مليار يورو. وتلك الأرقام تعني أن مغادرة بريطانيا دون اتفاق ستكون «كارثة يمكن أن تتسبب بمزيد من الصعوبات لعشرات آلاف العمال على جانبي القنال الإنكليزي»، بحسب لانغ. وتهدف المحادثات الجارية لتسوية قضايا متعلقة بالانسحاب والموافقة على «مرحلة انتقالية» لتسهيل مغادرتها بإبقائها تحت القوانين الأوروبية لغاية 2020. وفيما تم الاتفاق على الكثير من تلك القضايا، إلا أن المفاوضات تتعثر حول مسائل شائكة مثل الحدود الإيرلندية التي لا تسمح بتنازلات كبيرة وتقسم غالبية حكومة تيريزا ماي. وأطلق على قمة أوروبية هذا الأسبوع «ساعة الحقيقة» فيما يتعين على مشرعين — في كل من وستمنستر والبرلمان الأوروبي — إعطاء الضوء الأخضر لأي اتفاق وسيحتاجون لفترة من الوقت لمناقشته قبل موعد بريكست في 29 آذار/مارس. وما يزيد من الضغوط، إعلان المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تدرس خططا لاحتمال عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست. ولإعطاء المباحثات دفعة مبكرة، توجه الوزير البريطاني المكلف مفاوضات البريكست دومينيك راب إلى بروكسل الأحد للقاء غير معلن مسبقا مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه. وقالت متحدثة باسم وزارة راب «مع بقاء العديد من المسائل دون حل، بما فيها مسألة ايرلندا الشمالية، تم الاتفاق بشكل مشترك ان المباحثات وجها لوجه كانت ضرورية قبل (اجتماع) المجلس الاوروبي هذا الأسبوع». أما بالنسبة لماي، فليس عليها فقط أن تفوز بثقة القادة الاوروبيين، بل أيضا بحلفائها المثيرين للمشاكل في بريطانيا. وسيبدأ مسلسل العمل الشاق لماي الثلاثاء عندما تناقش مسألة الحدود الإيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلوا إذا ما مضت رئيسة الوزراء قدما في مقترحاتها. وكتب وزير بريكست السابق ديفيد ديفيس، الذي استقال من منصبه في تموز/يوليو الفائت احتجاجا على خطة ماي للطلاق، في صحيفة «صنداي تايمز» أنّ خطط ماي «غير مقبولة تماما» وحضّ الوزراء على «ممارسة سلطتهم الجماعية» هذا الاسبوع.
مسألة الحدود
ولا تريد لندن ولا دبلن ولا بروكسل أن تفرض نقاط تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن المشكلة لا تزال قائمة بانتظار إيجاد حل لرغبة ماي في مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. واقترحت بريطانيا أن تستمر في اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخيار بديل لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية. وتقول ماي إن ذلك سيكون مؤقتا فقط، لكن المتحدثة باسمها أجبرت على توضيح هذه النقطة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الترتيب «المساند» النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء قانوني.
لكن المشككين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين.
وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل ايرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، وبالتالي مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
وأثارت هذه الخطط غضب المتشددين المؤيدين لبريكست في حزب المحافظين اليميني الذي تتزعمه ماي، بالإضافة لحلفائها في الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية.
ومع احتفاظها بغالبية بسيطة في البرلمان، تعتمد حكومة الأقلية المحافظة على الحزب الوحدوي الديموقراطي أكبر الأحزاب في إيرلندا الشمالية.
والحزب الوحدوي الديموقراطي مؤيد بشدة لبريطانيا، ويؤيد بريكست ويعارض أي تحركات يمكن أن تضع مسافة بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.
«دعوة مراوغة»
وكتبت زعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي آريلين فوستر السبت في جريدة بلفاست تلغراف أنّ تهديد حزبها ليس مجرد «استعراض العضلات»، مؤكدة «أن هذا الترتيب لن يكون مؤقتا».
واضافت أنّ ماي يجب ألا تقبل «صفقة مراوغة يفرضها الاخرون عليها».
واثر محادثات مع كبار الشخصيات في بروكسل الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية أن فوستر قالت إن عدم التوصل الى إتفاق خروج هو الارجح الآن، وفقا لرسالة بريد إلكتروني بين مسؤولين بريطانيين كبار تسربت إلى صحيفة أوبزرفر.
وفي الوقت نفسه، قال جاكوب ريس- موغ النائب في حزب المحافظين والمتشكك في الاتحاد الاوروبي السبت إن هناك 39 نائبا محافظا يتشاركون في وجهات نظرهم لن يتوقفوا عن معارضة الخطط الحالية.
وأكّد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل «عقوبة بريكست».
وقال «إذا كان الاتحاد الأوروبي منظمة على غرار المافيا تقول +إذا كنت تريد المغادرة ، فسوف نصيبك في ركبتك+ لذا فالأفضل أن نخرج».
واقترح بعض الدبلوماسيين في بروكسل أن القادة قد يتحدثون طوال الليل يوم الاربعاء ويوافقون على الخطوط العريضة لاتفاق بينما ما زالوا في العاصمة البلجيكية لإجراء محادثات أوسع نطاقا يوم الخميس.
واقترح دبلوماسيون أن يجري القادة محادثات تستمر حتى الليل والموافقة على أطر اتفاق خلال وجودهم في بروكسل تمهيدا لمحادثات أوسع في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وإذا لم تستطع ماي أن تقنعهم باتفاق يحترم القواعد الاوروبية المشتركة بشأن التجارة والاستثمار، فمن المتوقع ان تنهار المفاوضات.