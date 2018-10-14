ماي‭ ‬تواجه‭ ‬مصاعب‭ ‬متصاعدة‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬وشيك‭ ‬لمحادثات‭ ‬بريكست

الشركات‭ ‬الألمانية‭ ‬مستاءة‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تواجه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬معركة‭ ‬على‭ ‬جبهتين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬إذ‭ ‬تقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقناع‭ ‬وزرائها‭ ‬وإقناع‭ ‬بروكسل‭ ‬أيضا‭ ‬بخطتها‭ ‬بشأن‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دخلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬منعطفا‭ ‬خطيرا‭. ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬ماي‭ ‬أولا‭ ‬استيعاب‭ ‬تمرد‭ ‬حكومي‭ ‬ضدها،‭ ‬ثم‭ ‬محاولة‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ ‬مفاوضات‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬لقادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬إحرازها‭ ‬اختراقًا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبدو‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭. ‬وبدأ‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬الطلاق‭ ‬الأوروبي‭ ‬البريطاني،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭. ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬الجمعة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬جوهري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬الحدود‭ ‬الايرلندية‭. ‬ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬الحقيقة‮»‬‭ ‬لخروج‭ ‬منظم‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تبدي‭ ‬الشركات‭ ‬الألمانية‭ ‬استياءها‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬سير‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬موعد‭ ‬بريكست،‭ ‬وتكرر‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الانسحاب‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭. ‬وقال‭ ‬يواخيم‭ ‬لانغ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصناعي‭ ‬الألماني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬أسوأ‭ ‬سيناريوهات‭ ‬بريكست‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انفصالا‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬دون‭ ‬اتفاقية‭ ‬مغادرة‭ ‬أو‭ ‬اتفاقية‭ ‬مرحلية‭ ‬أو‭ ‬توضيح‭ ‬لمستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬واردا‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصناعي‭ ‬الألماني‭ ‬فإن‭ ‬مصير‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬مهدد،‭ ‬لأنها‭ ‬تعتمد‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬المبادلات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وبالأرقام‭ ‬المالية‭ ‬فإن‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬باع‭ ‬84‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬97,4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬السلع‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬بريطانيا‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬المستوردين‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬استوردت‭ ‬منها‭ ‬سلعا‭ ‬بقيمة‭ ‬37‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وتلك‭ ‬الأرقام‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬مغادرة‭ ‬بريطانيا‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬لعشرات‭ ‬آلاف‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬القنال‭ ‬الإنكليزي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬لانغ‭. ‬وتهدف‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬لتسوية‭ ‬قضايا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالانسحاب‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬انتقالية‮»‬‭ ‬لتسهيل‭ ‬مغادرتها‭ ‬بإبقائها‭ ‬تحت‭ ‬القوانين‭ ‬الأوروبية‭ ‬لغاية‭ ‬2020‭. ‬وفيما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضايا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬تتعثر‭ ‬حول‭ ‬مسائل‭ ‬شائكة‭ ‬مثل‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرلندية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بتنازلات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتقسم‭ ‬غالبية‭ ‬حكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭. ‬وأطلق‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬أوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬الحقيقة‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مشرعين‭ — ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وستمنستر‭ ‬والبرلمان‭ ‬الأوروبي‭ — ‬إعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لأي‭ ‬اتفاق‭ ‬وسيحتاجون‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لمناقشته‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬إعلان‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬خططا‭ ‬لاحتمال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭. ‬ولإعطاء‭ ‬المباحثات‭ ‬دفعة‭ ‬مبكرة،‭ ‬توجه‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬المكلف‭ ‬مفاوضات‭ ‬البريكست‭ ‬دومينيك‭ ‬راب‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬الأحد‭ ‬للقاء‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬مسبقا‭ ‬مع‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬راب‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬دون‭ ‬حل،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مسألة‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭ ‬قبل‭ (‬اجتماع‭) ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لماي،‭ ‬فليس‭ ‬عليها‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬بثقة‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بحلفائها‭ ‬المثيرين‭ ‬للمشاكل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وسيبدأ‭ ‬مسلسل‭ ‬العمل‭ ‬الشاق‭ ‬لماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬تناقش‭ ‬مسألة‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرلندية‭ ‬مع‭ ‬حكومتها،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬وزراء‭ ‬آخرين‭ ‬قد‭ ‬يستقيلوا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬مضت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مقترحاتها‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬بريكست‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس،‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الفائت‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬ماي‭ ‬للطلاق،‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬خطط‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬وحضّ‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬سلطتهم‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

مسألة‭ ‬الحدود

ولا‭ ‬تريد‭ ‬لندن‭ ‬ولا‭ ‬دبلن‭ ‬ولا‭ ‬بروكسل‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬بانتظار‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لرغبة‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‭. ‬واقترحت‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬القواعد‭ ‬الجمركية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كخيار‭ ‬بديل‭ ‬لإبقاء‭ ‬الحدود‭ ‬مفتوحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬أوسع‭ ‬يجنّب‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭. ‬وتقول‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬مؤقتا‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمها‭ ‬أجبرت‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬الترتيب‭ ‬‮«‬المساند‮»‬‭ ‬النهائي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬قانوني‭.‬

لكن‭ ‬المشككين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يطالبون‭ ‬بتحديد‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬ستواصل‭ ‬فيها‭ ‬بريطانيا‭ ‬التقيّد‭ ‬بالقواعد‭ ‬الجمركية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والتي‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬آخرين‭.‬

وبوسع‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬بروكسل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬غضب‭ ‬المتشددين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬اليميني‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬ماي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لحلفائها‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

ومع‭ ‬احتفاظها‭ ‬بغالبية‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬تعتمد‭ ‬حكومة‭ ‬الأقلية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬أكبر‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

والحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬مؤيد‭ ‬بشدة‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬ويؤيد‭ ‬بريكست‭ ‬ويعارض‭ ‬أي‭ ‬تحركات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬مسافة‭ ‬بين‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والبر‭ ‬الرئيسي‭ ‬البريطاني‭.‬

‮«‬دعوة‭ ‬مراوغة‮»‬

وكتبت‭ ‬زعيمة‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬آريلين‭ ‬فوستر‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬بلفاست‭ ‬تلغراف‭ ‬أنّ‭ ‬تهديد‭ ‬حزبها‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬العضلات‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مؤقتا‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬أنّ‭ ‬ماي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تقبل‭ ‬‮«‬صفقة‭ ‬مراوغة‭ ‬يفرضها‭ ‬الاخرون‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

واثر‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬أن‭ ‬فوستر‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬إتفاق‭ ‬خروج‭ ‬هو‭ ‬الارجح‭ ‬الآن،‭ ‬وفقا‭ ‬لرسالة‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬بريطانيين‭ ‬كبار‭ ‬تسربت‭ ‬إلى‭ ‬صحيفة‭ ‬أوبزرفر‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬جاكوب‭ ‬ريس‭- ‬موغ‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬والمتشكك‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬39‭ ‬نائبا‭ ‬محافظا‭ ‬يتشاركون‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهم‭ ‬لن‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬معارضة‭ ‬الخطط‭ ‬الحالية‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬‮«‬عقوبة‭ ‬بريكست‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منظمة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المافيا‭ ‬تقول‭ +‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬المغادرة‭ ‬،‭ ‬فسوف‭ ‬نصيبك‭ ‬في‭ ‬ركبتك‭+ ‬لذا‭ ‬فالأفضل‭ ‬أن‭ ‬نخرج‮»‬‭.‬

واقترح‭ ‬بعض‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬قد‭ ‬يتحدثون‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ويوافقون‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لاتفاق‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

واقترح‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬القادة‭ ‬محادثات‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الليل‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬أطر‭ ‬اتفاق‭ ‬خلال‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمحادثات‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬ماي‭ ‬أن‭ ‬تقنعهم‭ ‬باتفاق‭ ‬يحترم‭ ‬القواعد‭ ‬الاوروبية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنهار‭ ‬المفاوضات‭.‬