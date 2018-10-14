مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬قرب‭ ‬سرت

طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

عثر‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مدفن‭ ‬جماعي‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬الليبية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬جهاديين،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭.‬

وكان‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بسرت‭ (‬450‭ ‬كلم‭ ‬شرقي‭ ‬طرابلس‭) ‬أعلن‭ ‬الاربعاء‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬75‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬المدفن‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الظهير‭ ‬غرب‭ ‬سرت‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬الاميل،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭ ‬عدد‭ ‬الرفات‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬110‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الظهير‭ (‬14‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬سرت‭)‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الليبي‭ ‬انتشل‭ ‬أولى‭ ‬الرفات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المدفن‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زراعية‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬مقتنيات‭ ‬شخصية‭ ‬وأجهزة‭ ‬هواتف‭ ‬مدفونة‭ ‬مع‭ ‬الجثث‮»‬‭.‬

وتقوم‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اكتشاف‭ ‬جثث‭ ‬باجراء‭ ‬تحاليل‭ ‬حمض‭ ‬نووي‭ ‬ريبي‭ ‬لكشف‭ ‬هويات‭ ‬أصحابها‭.‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬أبلغتنا‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬صعوبة‭ ‬تحديد‭ ‬هوياتهم‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬يستلزم‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬واخذ‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لهم‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬