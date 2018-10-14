روحاني‭: ‬واشنطن‭ ‬انهزمت‭ ‬في‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الإتفاق‭ ‬النووي‭ ‬

طهران‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الأميركيين‭ ‬منيوا‭ ‬ب»هزيمة‮»‬‭ ‬عند‭ ‬انسحابهم‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طهران‭ ‬لمناسبة‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬أنّ‭ ‬أميركا‭ ‬منيت‭ ‬بهزيمة‭ ‬قانونية‭ ‬وسياسية‭ ‬عندما‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية،‭ ‬ولقد‭ ‬حقّقنا‭ ‬الانتصار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يوجد‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ (‬الاتفاق‭ ‬النووي‭) ‬خطوة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬يعبّرون‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم،‭ ‬أولئك‭ ‬الأكثر‭ ‬صراحة‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ (‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭) ‬كان‭ ‬خطأ،‭ ‬أما‭ ‬الصريحون‭ ‬فيقولون‭ ‬إنه‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭. ‬وانسحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬مثيراً‭ ‬استياء‭ ‬حلفائه‭ ‬الأوروبيين‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الشائكة،‭ ‬وستعيد‭ ‬واشنطن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عقابية‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬للضغط‭ ‬عليها‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬أفضل‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬لتستهدف‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬والمصرف‭ ‬المركزي‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أبدا‭ ‬إدارة‭ ‬أكثر‭ ‬حقدا‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬الحالية‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬والإيرانيين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭. ‬وأكّد‭ ‬روحاني‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬أميركا‭ ‬قد‭ ‬فعلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬تعهدت‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬النووية،‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬بمواصلة‭ ‬محاولات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬شركاتها‭ ‬معرضة‭ ‬للعقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬كانوا‭ (‬الاميركيون‭) ‬يتوقعون‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬ننسحب‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬انسحابهم‭. ‬وماذا‭ ‬كان‭ ‬سيحدث؟‭ ‬ستعود‭ ‬المسألة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬وتتحول‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وتعزلنا‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الصفقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انّه‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬تختار‭.‬