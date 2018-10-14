الرياض‭ ‬تهدّد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬والثلاثي‭ ‬الأوروبي‭ ‬يطالبها‭ ‬بتحقيق‭ ‬صادق‭ ‬حول‭ ‬خاشقجي

اردوغان‭ ‬والملك‭ ‬سلمان‭ ‬يبحثان‭ ‬هاتفياً‭ ‬قضية‭ ‬الصحفي‭ ‬المختفي

لندن‭ – ‬دبي‭ – ‬انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيّب‭ ‬أردوغان‭ ‬بحث‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬اتّصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قضية‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬الذي‭ ‬فُقد‭ ‬أثره‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركيّة‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬والملك‭ ‬السعودي‭ ‬بحثا‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬جلاء‭ ‬ملابسات‭ ‬قضية‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‮»‬‭ ‬وأكّدا‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمّية‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‮»‬‭. ‬رفضت‭ ‬السعودية‭ ‬الأحد‭ ‬تهديدها‭ ‬بالعقوبات‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬إختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬اثر‭ ‬مراجعة‭ ‬لقنصليتها‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنّها‭ ‬ستردّ‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬تتخذ‭ ‬ضدها‭ ‬‮«‬بإجراء‭ ‬أكبر‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تلويح‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بعقاب‭ ‬قاس‮»‬‭. ‬ووسط‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬هبط‭ ‬مؤشر‭ ‬البورصة‭ ‬السعودية‭ ‬7‭% ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬الأحد،‭ ‬فاقدا‭ ‬مكتسبات‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعوّض‭ ‬بعض‭ ‬خسائره‭ ‬ويغلق‭ ‬منخفضا‭ ‬ب3‭,‬5‭ ‬بالمئة‭. ‬و‭ ‬اصدرت‭ ‬المانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الاحد‭ ‬بيانا‭ ‬مشتركا‭ ‬يطالب‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬بكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬وافاد‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬ألمانيا‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬وفرنسا‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬وبريطانيا‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والصحافة‭ ‬الحرة‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬الصحافيين‭ ‬تشكل‭ ‬أولويات‭ ‬أساسية‭ ‬لالمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬الوزراء‭ ‬باجراء‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬يحظى‭ ‬بالمصداقية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬ليتم‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤولين‮»‬‭ ‬و»ضمان‭ ‬محاسبتهم‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دافوس‭ ‬في‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬تيمنا‭ ‬بالمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬اعلامية‭ ‬ومستثمرون‭ ‬كبار‭ ‬إنسحابهم‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي،‭ ‬بينما‭ ‬أقدم‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬تعاونهم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭. ‬واعتبر‭ ‬ترامب‭ ‬السبت‭ ‬أنّ‭ ‬الرياض‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وراء‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي،‭ ‬متوعّداً‭ ‬إيّاها‭ ‬بـ»عقاب‭ ‬قاس‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬صحّ‭ ‬ذلك،‭ ‬رغم‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬بالقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وأكّد‭ ‬مستشار‭ ‬ترامب‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لاري‭ ‬كودلوو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬‮«‬جاد‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحذيراته‭.‬

لكن‭ ‬المملكة،‭ ‬وهي‭ ‬اكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تعهّدت‭ ‬الأحد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬يتّخذ‭ ‬ضدها‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬تؤكد‭ ‬‮«‬رفضها‭ ‬التام‭ ‬لأي‭ ‬تهديدات‭ ‬ومحاولات‭ ‬للنيل‭ ‬منها‭ ‬سواءً‭ ‬عبر‭ ‬التلويح‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تلقّت‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬فسوف‭ ‬ترد‭ ‬عليه‭ ‬بإجراء‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كتبت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬إن‭ ‬رد‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عقوبات‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬مشتريات‭ ‬الأسلحة،‭ ‬والنفط،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الأمنية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬خصمها‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتحويل‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬‮«‬صديقين‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬تدرس‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬إجراء‭ (…) ‬مضاداً‮»‬‭.‬

‮«‬حالة‭ ‬هلع‮»‬

وفُقد‭ ‬أثر‭ ‬خاشقجي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭. ‬والصحافي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬معارضاً‭ ‬لسياسات‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الستين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وأعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬أتراك‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬خاشقجي‭ ‬قُتل‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬القنصلية‭. ‬لكنّ‭ ‬الرياض‭ ‬وصفت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‮»‬‭ ‬من‭ ‬الصحّة‭.‬

وتقدّر‭ ‬خسائر‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بنحو‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬جلستي‭ ‬الخميس‭ ‬والاحد‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬زيدان،‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ثينك‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬دبي،‭ ‬إن‭ ‬هبوط‭ ‬مؤشر‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬يأتي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬هلع‮»‬‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭.‬

وأكد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬مما‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬اختفاء‭ ‬الكاتب‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬انسحاب‭ ‬كبار‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬نفسية‭ ‬المتعاملين‮»‬‭.‬

مخاطرة

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬وصحيفتا‭ ‬‮«‬فايننشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و»نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬قررت‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬رعاية‭ ‬المؤتمر‭ ‬وسط‭ ‬التساؤلات‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أوبر‮»‬‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬دارا‭ ‬خوسروشاهي‭ ‬إنّه‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬إلاّ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬مجموعة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬الحقائق‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬منزعج‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬التقارير‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البريطاني‭ ‬ريتشارد‭ ‬برانسون،‭ ‬مؤسّس‭ ‬مجموعة‭ ‬فيرجين،‭ ‬أنّه‭ ‬علّق‭ ‬اتصالات‭ ‬ترتبط‭ ‬بمشاريع‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالسعودية‭ ‬بسبب‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭.‬

وفي‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الممثل‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الشهير‭ ‬جيرارد‭ ‬باتلر‭ ‬إلغاء‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬لحضور‭ ‬العرض‭ ‬الأول‭ ‬لفيلمه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬هانتر‭ ‬كيلر‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي،‭ ‬حسبما‭ ‬أبلغ‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬أن‭ ‬أن‮»‬‭ ‬السبت،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬قالت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬زيارته‭ ‬تأجّلت‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬عائلية‮»‬‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬مديرة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬كريستين‭ ‬لاغارد‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الرياض‭ ‬وكذلك‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الاميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬منوتشين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مايكل‭ ‬ستيفنز‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬إن‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬المخاطرة‭ ‬بسمعتها‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬الرياض‭) ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجنيها‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬اسيا‮»‬‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاستشارية‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬علاقات‭ ‬عامة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬خطير‭ ‬لاستراتيجيتها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬اقتصاد‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحا‭.‬