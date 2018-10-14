عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬يتوعد‭ ‬باجتثاث‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬الاردن

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

توعد‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الاحد‭ ‬ب»إجتثاث‭ ‬الفساد‮»‬‭ ‬و»محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتطاول‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بأن‭ ‬يتحول‭ ‬الفساد‭ ‬الى‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمجلس‭ ‬الامة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأردن،‭ ‬دولة‭ ‬القانون،‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬انتقائيا،‭ ‬فالعدالة‭ ‬حق‭ ‬للجميع،‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬بأن‭ ‬يتحول‭ ‬الفساد‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اجتثاث‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬جذوره‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتطاول‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬الملك‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تحصين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬المساءلة‭ ‬والمحاسبة‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬الاردن‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متفاقمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دين‭ ‬عام‭ ‬ناهز‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬واحتلت‭ ‬عمان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬وال28‭ ‬عالميا،‭ ‬وفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ايكونومست‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬

وشهد‭ ‬الاردن‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬واحالته‭ ‬للبرلمان‭ ‬لاقراره‭ ‬بسبب‭ ‬تضمنه‭ ‬زيادة‭ ‬المساهمات‭ ‬الضريبية‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭. ‬وأدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الى‭ ‬اقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬هاني‭ ‬الملقي‭ ‬وتعيين‭ ‬عمر‭ ‬الرزاز‭ ‬خلفا‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أقرت‭ ‬حكومة‭ ‬الرزاز‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬طفيفة‭ ‬عليه،‭ ‬قال‭ ‬نواب‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬تثير‭ ‬الشارع‭ ‬مجددا‭. ‬ورفعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬وفرضت‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭.‬

وتابع‭ ‬الملك‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعتي‭ ‬اليومية‭ ‬لقضايا‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وجدت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬آليات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬تحديات‭ ‬الحاضر‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬هذا،‭ ‬هو‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والمناخ‭ ‬العام‭ ‬المشحون‭ ‬بالتشكيك‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬والانسحاب‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأردن‭ ‬مثل‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬شابت‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬والتحديات،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬منها‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬ومعالجتها‭ ‬لنمضي‭ ‬بمسيرتنا‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

وتوجه‭ ‬للاردنيين‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أنصفوا‭ ‬الأردن،‭ ‬وتذكروا‭ ‬إنجازاته‭ ‬حتى‭ ‬يتحول‭ ‬عدم‭ ‬رضاكم‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬الواقع‭ ‬الراهن‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬تدفعكم‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬فالوطن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سواعدكم‭ ‬وطاقاتكم‭ ‬لتنهضوا‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬العلا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الملك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأردنيين‭ ‬والأردنيات‭ ‬يستحقون‭ ‬الكثير،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والنقل‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نوعية‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الدولي،‭ ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الى‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الظلم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬موقفنا‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ثابت‭ ‬ومعروف‭ ‬ورسالتنا‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬الظلم‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

وعملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والاسرائيليين‭ ‬متوقفة‭ ‬فعلياً‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قراره‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وأصدر‭ ‬ترامب‭ ‬أمرا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭.‬