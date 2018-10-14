العباءة الرمز – رويدة ابراهيم

زمان جديد
ثوب اسود فضفاض يحتضن جمال المرأة العراقية وكبرياءها الذي يليق بها كسيدة تتوهج بالقيم والعراقة والأصالة ،انها العباءة الرمز والأيقونة بين رموز هذا البلد العريق ،وأمّي كباقي العراقيات ،مازالت تحتفظ بعباءتها العراقية في خزانتها ..انها بمثابة الهوية للمرأة رمز الوقار في وطن يعتز بهويته ،
يعود تاريخ العباءة العراقية الى العصر العباسي حيث كان لونها أبيض ، ولكن عندما احتل المغول بغداد وهدموا وسفكوا الدماء كحال عهود الاحتلال الذي توالت ، قرر النساء لَبْس الحداد على بغداد في ذلك الزمن وتجردت العباءة العراقية من نقوشها وزخارفها وخطوطها الذهبية لكي تكون رمزاً للحزن الأزلي الذي سيطر على العراق واهله وهذا يجيب على تساؤلاتي
لماذا الاسود ؟ ها قد اجاب التاريخ على سؤالي ،لماذا الاسود؟؟هل لأننا اعتدنا على الاسود لكي نراوغ به الموت في بلد عاش عصوراً من الموت والدمار ،او انها رمز الغموض الذي نتهرب به عن التساؤلات المطروحة ؟ في كل عصر وأوان
اذن نحن نخفي تحتها آلامنا وأفراحنا وخيباتنا وانتصاراتنا والآلام امهاتنا التي كبرت معهن وهي تراقب كل مايحدث من تخريب وتحطيم وموت لابنائها وهي عاجزة فقط عين المراقب الذي لاحول ولاقوة ،ولسان حالها يقول متى يتغير الحال ؟
متى تكون لدينا عباءة نحتمي تحتها جميعاً ،ونسكت جوع صغارنا ،ونبني الجسور بيننا ؟
ونمتد بالبناء الى أعالي السماء ،ونصنع مستقبل اجيالنا التي تنتظر منا الكثير ..ونتساوى في الحقوق والواجبات ،وبمواطنة حقيقية لا مكان فيه للفساد والمفسدين .
هل هو حلم معطوب ؟ لم يكتب له التحقيق في زمن أصبحنا نتوق الى احلام اليقظة في ظهيرة يوم مشمس لعلنا نجد في احلامنا بعض الطمأنينة والسلام