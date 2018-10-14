اكتشاف‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للبدانة‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

اقترب‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬هِلمهولتس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميونخ‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬سبب‭ ‬البدانة‭ ‬الحقيقي؛‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أبحاث‭ ‬على‭ ‬الفئران،‭ ‬وبمساعدة‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬لتصوير‭ ‬البعد‭ ‬الثالث،‭ ‬أن‭ ‬خللاً‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬لبتين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الشعور‭ ‬بالشبع،‭ ‬إلى‭ ‬المخ‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬حسبما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويلعب‭ ‬هرمون‭ ‬الشبع‭ ‬‮«‬لبتين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يفرزه‭ ‬النسيج‭ ‬الدهني،‭ ‬وخاصة‭ ‬الدهون‭ ‬البيضاء‭ ‬دوراً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الاستهلاك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان؛‭ ‬فعندما‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الإنسان‭ ‬بالشبع‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يأكل‭ ‬كثيراً‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬ربما‭ ‬يرجع‭ ‬لوجود‭ ‬مقاومة‭ ‬لهذا‭ ‬الهرمون‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقاومة‭ ‬هو‭ ‬اضطراب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭. ‬حسبما‭ ‬أوضح‭ ‬لوكه‭ ‬هاريسون،‭ ‬طالب‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬هلمهولتس‭ ‬وكبير‭ ‬الباحثين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تدحض‭ ‬هذه‭ ‬الفرضية‭.‬

وخلص‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬نفسها‭. ‬ونشر‭ ‬الباحثون‭ ‬نتائج‭ ‬دراستهم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬انترناشونال‭ ‬جورنال‭ ‬أوف‭ ‬أوبسِتي‮»‬‭ ‬لأبحاث‭ ‬البدانة‭.‬