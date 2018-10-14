استبعاد‭ ‬مكونات‭ ‬سامّة‭ ‬في‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مصنعي‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬بدأوا‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬المكونات‭ ‬السامة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الملصقات‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬منتجاتهم‭ ‬ليست‭ ‬دقيقة‭ ‬دائما‭. ‬بدأ‭ ‬مصنعو‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ ‬استبعادا‭ ‬تدريجيا‭ ‬لثلاث‭ ‬مواد‭ ‬كيماوية‭ ‬سامة‭ ‬من‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬هي‭ ‬الفورمالدهيد‭ ‬والتولوين‭ ‬وفثالات‭ ‬ثنائي‭ ‬البوتيل‭. ‬لكن‭ ‬جرى‭ ‬استبدال‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬الكيماوية‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬بمادة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬ثلاثي‭ ‬فينيل‭ ‬الفوسفات‭ ‬التي‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سامة‭ ‬أيضا‭.‬

وأشار‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬العلوم‭ ‬البيئية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حظر‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ ‬تلزم‭ ‬الشركات‭ ‬بكتابة‭ ‬المكونات‭ ‬على‭ ‬طلاء‭ ‬الأظافر‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تطلب‭ ‬إخضاع‭ ‬المنتج‭ ‬لاختبارات‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬للاستخدام‭ ‬قبل‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

وأضاف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مواد‭ ‬كيماوية‭ ‬معينة‭ ‬يمكن‭ ‬إدراجها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬عطر‮»‬‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بأسرار‭ ‬الصناعة‭.‬

وقالت‭ ‬آنا‭ ‬يانج،‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬تي‭.‬إتش‭ ‬تشان‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بوسطن،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬خاصة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬السموم‭ ‬ترتبط‭ ‬بمضاعفات‭ ‬صحية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخصوبة‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬والسمنة‭ ‬والسرطان‮»‬‭.‬