بروتين‭ ‬يقاوم‭ ‬العقاقير‭ ‬في‭ ‬مخ‭ ‬المصابين‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكتشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الفرنسية‭ ‬آلونى‭ ‬–‭ ‬تزافارا‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬الفرنسية‭ ‬والأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬بروتينا‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‭/‬‭ ‬E‭ ‬L‭ ‬K‭-‬‭ ‬1‭ ‬‭/‬‭ ‬في‭ ‬مخ‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬يقاوم‭ ‬العقاقير‭ ‬الطبية‭ ‬المعالجة،‭ ‬ويمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البروتين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أخذ‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الدم‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الكشف‭ ‬يعطى‭ ‬أملا‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬المقاوم‭ ‬للعقاقير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬إحاطة‭ ‬نشاط‭ ‬البروتين‭ ‬ووقف‭ ‬عمله‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬فاعلية‭ ‬عقار‭ ‬مضاد‭ ‬للاكتئاب‭ ‬والتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الخلية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة‭.‬