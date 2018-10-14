ثوان‭ ‬فصلت‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الطيران

كاليفورنيا‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬ثواني‭ ‬قليلة‭ ‬فصلت‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسوا‭ ‬كارثة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الطيران‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كادت‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬آير‭ ‬كندا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تصطدم،‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وتعود‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حين‭ ‬أوشكت‭ ‬طائرة‭ ‬كندية،‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬135‭ ‬مسافرا‭ ‬وطاقما‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أفراد،‭ ‬على‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬مدرج‭ ‬مكتظ‭ ‬بالطائرات،‭ ‬وكانت‭ ‬تنتظر‭ ‬التوجيهات‭ ‬للإقلاع‭.‬

وحمّل‭ ‬التقرير‭ ‬الجديد‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للطيار‭ ‬الكندي‭ ‬ومساعديه،‭ ‬بعدما‭ ‬أخطأ‭ ‬طريقه‭ ‬متجها‭ ‬إلى‭ ‬مدرج‭ ‬كان‭ ‬مزدحما‭ ‬بالطائرات‭ ‬المستعدة‭ ‬للمغادرة،‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬المخصص‭ ‬للرحلات‭ ‬القادمة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬الطائرة‭ ‬نزلت‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬30‭ ‬مترا‭ ‬فوق‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬المدرج‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

وأضاف‭:‬‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬وفهم‭ ‬طاقم‭ ‬الرحلة‭ ‬للمدرج‭ ‬المقصود‭ ‬كان‭ ‬ناتجا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬معرفتهم‭ ‬بإغلاق‭ ‬المدرج‭ ‬المتوازي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مراجعتهم‭ ‬غير‭ ‬الفعالة‭ ‬لنظام‭ ‬الملاحة‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

وتابع‭:‬‭ ‬‮«‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭:‬‭ ‬فشل‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬تردد‭ ‬نظام‭ ‬الهبوط‭ ‬الآلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعب‭ ‬الربان‭ ‬ومساعديه‭ ‬بسبب‭ ‬طول‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لسلامة‭ ‬النقل،‭ ‬بروس‭ ‬لاندسبيرغ‭:‬‭ ‬‮«‬أمتار‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬فصلت‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬أسوأ‭ ‬حادث‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬العضو‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬إيرل‭ ‬وينر،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬شخص‭ ‬كانوا‭ ‬معرضين‭ ‬لخطر‭ ‬وشيك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬مستشار‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران،‭ ‬جون‭ ‬كوكس‭:‬‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬الطائرة،‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تورنتو‭ ‬الكندية،‭ ‬قريبا‭.. ‬قريبة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬