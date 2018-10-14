المجاعة‭ ‬بلغت‭ ‬مستويات‭ ‬مقلقة‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬بلداً

ميلانو‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المجاعة‭ ‬ضمن‭ ‬مستويات‭ ‬تثير‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬دولة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمؤشر‭ ‬عالمي‭ ‬وضعته‭ ‬منظمتان‭ ‬غير‭ ‬حكوميتين‭ ‬هما‭ ‬الايرلندية‭ ‬‮«‬كونسيرن‭ ‬ورلدوايد‮»‬،‭ ‬والألمانية‭ ‬‮«‬فيلتهنغرهيلفي‮»‬‭.‬

وبلغت‭ ‬المجاعة‭ ‬مستويات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬دولة‭ ‬‭(‬مثل‭ ‬تشاد‭ ‬واليمن‭ ‬ومدغشقر‭ ‬وزامبيا‭ ‬وسيراليون‭)‬‭ ‬ومقلقة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬وفقا‭ ‬لهذا‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬منظمة‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإيطالية‭ ‬‮«‬تشيسفي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تعرب‭ ‬المنظمات‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الشديد‭ ‬حيال‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬سبعة‭ ‬بلدان‭ ‬‭(‬بينها‭ ‬الصومال‭ ‬وبوروندي‭ ‬وسوريا‭)‬‭ ‬حيث‭ ‬امكنها‭ ‬جمع‭ ‬معطيات‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬فقط‭.‬

ويعاني‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬124‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتأثر‭ ‬151‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬بتوقف‭ ‬نموهم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يهدد‭ ‬الموت‭ ‬51‭ ‬مليونا‭. ‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬المقلقة،‭ ‬ظهر‭ ‬بضع‭ ‬التحسن‭. ‬فقد‭ ‬انخفض‭ ‬مؤشر‭ ‬المجاعة‭ ‬العالمي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬119‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬20,9‭ ‬من‭ ‬29,2‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬أنغولا‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬ورواندا‭ ‬وسريلانكا‭ ‬وبنغلادش‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬79‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬ضمن‭ ‬مستوى‭ ‬معتدل‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬او‭ ‬خطير‭ ‬او‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬او‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية،‭ ‬فقط‭ ‬29‭ ‬ستحقق‭ ‬هدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المجاعة‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

والوضع‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬وأفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى‭ ‬حيث‭ ‬مستويات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬ومعدل‭ ‬وفيات‭ ‬الرضع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمة‭ ‬الايطالية‭. ‬وفي‭ ‬جمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬61,8%‭ ‬وفي‭ ‬الصومال‭ ‬50,6%‭ ‬وفي‭ ‬زيمبابوي‭ ‬46,6%‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الصومال،‭ ‬يبلغ‭ ‬معدل‭ ‬وفيات‭ ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬13,3%‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬تشاد‭ ‬12,7%،‭ ‬وفي‭ ‬جمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬12,4%‭.‬

وقالت‭ ‬دانييلا‭ ‬بيرناتشي،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الايطالية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والحكومات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ضروري‭ ‬لمواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الغذاء‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوضع‭ ‬ينذر‭ ‬بالخطر‭. ‬لكن‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحالات‭ ‬الملحة‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭. ‬يجب‭ ‬زيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬فاليريا‭ ‬يمي،‭ ‬المنسقة‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬ذاتها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المجاعة‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬وتداعيات‭ ‬الهجرة‭ ‬القسرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬معالجة‭ ‬المجاعة‭ ‬والنزوح‭ ‬كمشاكل‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ايمي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭-‬‭ ‬الجفاف‭ ‬والفيضانات‭ ‬‭-‬‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المجاعة‭ ‬والنزوح‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الحكومات‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬راغبة‭ ‬في‭ ‬التحرك،‭ ‬اما‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الامكانيات‭ ‬أو‭ ‬الإهمال‭ ‬المتعمد‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬68,5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هناك‭ ‬40‭ ‬مليونا‭ ‬نزحوا‭ ‬داخل‭ ‬بلادهم‭.‬

وختمت‭ ‬ايمي‭ ‬ان‭ ‬المقاربة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬شاملة‭ ‬وطويلة‭ ‬الامد‮»‬‭ ‬لان‭ ‬‮«‬متوسط‭ ‬فترة‭ ‬النزوح‭ ‬هو‭ ‬26‭ ‬عاما‮»‬‭.‬