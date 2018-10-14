واشنطن تؤكد دعمها لعبد المهدي والأخير يدعو لإستمرار المساعدة الدولية من أجل إعمار العراق

ناشطون يطالبون بمشاركة نسوية أوسع في الحكومة المقبلة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

طالبت شبكة النساء العراقيات بمشاركة نسوية اوسع في الحكومة المقبلة ، من خلال مذكرة رفعتها لعبد المهدي. وتضمنت المذكرة ثلاثة مطالب رئيسة تمثلت في(اشراك المرأة في المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة ، وضرورة إلزام جميع الكتل السياسية بتقديم عناصر نسوية مؤهلة ضمن لوائح مرشحيها.وزيادة نسبة مشاركة النساء بما لايقل عن 30 بالمئة مع زيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية العليا في الوزارات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في الادارة العامة ، اضافة الى المطالبة بتشكيل مجلس وطني لتمكين المراة كآلية وطنية تعنى بالنهوض بالمرأة ، يضم ممثلات وممثلين عن سلطات الدولة الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية ومراكز البحوث والدراسات النسوية والاجتماعية، يعملون وفق استراتيجية وطنية شاملة للحد من التمييز والعنف ضد المرأة، وتطوير مشاركتها في بناء الأمن والسلام والعدالة والتنمية المستدامة). ووقع على المذكرة 124 ناشطة وناشطاً من داخل العراق من فعاليات مختلفة. وشددت المذكرة على ضرورة (اصلاح العملية السياسية، باتجاه تجاوز المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الارهاب والتطرف، وإرساء سيادة القانون والأمن، وتوفير الخدمات، واعادة إعمار المناطق المتضررة، وحماية الحقوق والحريات للمواطنين بدون تمييز أو أقصاء أو تهميش، للحفاظ على التضحيات الكبيرة لأبناء شعبنا في القضاء على عصابات داعش التكفيرية)، مضيفة (وإذ نترقب تشكيل الحكومة المقبلة ، يحدونا الأمل أن تأخذوا بعين الاعتبار اختيار عناصر نسوية فيها، ممن يتمتعن بالخبرات والكفاءة والنزاهة، تحقيقاً لنصوص الدستور والتشريعات والسياسات الوطنية في المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، وانسجاما مع التزامات العراق بالمواثيق الدولية، ولتحقيق مشاركة فاعلة للنساء العراقيات في بناء الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة).

واستبعد النائب عن كتلة الفتح عامر الفايز امكانية التصويت على مرشح مجهول لمنصب وزاري لا تعرفه الكتل السياسية.وقال الفايز في تصريح امس ان (المساحة التي منحت لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم تمنح لأي رئيس وزراء قبله وكان شرطنا عليه هو النجاح باختيار مرشحي تشكيل الحكومة ، ولكن لا يمكن منح الثقة والتصويت لمرشح لا نعرفه ونجهله)، مشدداً على (وجوب ان يكون الإختيار على أساس المهنية والاختصاص واليوم تركت لعبد المهدي المساحة الكافية له لتحمل مسؤولية هذا الاختيار). وتابع الفايز ان ( عشرة أيام قد مضت على تكليف عبد المهدي وهو يعمل بشكل حثيث وبدون أي ضغط سياسي ونعتقد انه لو شعر انه تعرض لاي ضغط او تدخل بما لا يروق له فسيعتذر عن التكليف) مشيراً الى ان (منح الحرية المطلقة لعبد المهدي في اختيار الوزراء ستجعل مسؤوليته أكبر). من جهته أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنة صعوبة تحقيق كابينة وزارية مستقلة باكملها وغير تابعة لكتل سياسية او احزاب. وقال زنكنة في تصريح امس ان (الكتل السياسية ستحصل على حقائب وزارية بحسب المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة)، مستدركا ان ( عبد المهدي يستطيع المجئ ببعض الوزراء الامنيين المستقلين وغير التابعين الى كتل او احزاب سياسية ممن يملكون الكفاءة والخبرة وفق سيرهم الذاتية).

واعرب زنكنة عن اعتقاده بـ(صعوبة ان يأتي عبد المهدي بكابينة وزارية مستقلة باكملها)، لافتاً الى ان (الوزير الذي يأتي بهذا الشكل لن يكون ناجحا، إذ ان الوزير الذي لايكون مدعوما من كتلة برلمانية او حزب سوف يعاني مشاكل كثيرة في عملية استيزار الوزارة وستمارس عليه ضغوط مختلفة تؤثر سلبا في عمله). في سياق متصل، أكدت الحكومة الامريكية امس دعمها للعراق ولحكومته المقبلة التي يعكف على تشكيلها عبد المهدي، فيما طالب الأخير واشنطن بالعمل على مواصلة الدعم الدولي للعراق في مجال الاعمار. وقال بيان لمكتب عبد المهدي ان رئيس مجلس الوزراء المكلف بحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان خلال لقائهما في بغداد امس (أهمية إستمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الاعمار). وبحسب البيان فقد هنأ سيلفان في بداية اللقاء عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، وأعرب له عن (دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات). وجرت خلال اللقاء (مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في العراق والمنطقة وأهمية إستمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الأعمار بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب). وبحث عبد المهدي مع وفد حزب الدعوة الإسلامي- تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي أولويات البرنامج الحكومي. واشار بيان مماثل الى ان اللقاء تضمن ايضاً(بحث تشكيل الحكومة وبرنامجها الوطني وأولوياتها وتأكيد أهمية دعم الحكومة المقبلة لتقديم كل ما من شأنه أن يسهم بخدمة المواطنين والإرتقاء بجميع القطاعات في البلد). بدوره بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مع رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي امس ملف تشكيل الحكومة وعملية الإصلاح. وبحسب بيان لمكتب الحكيم فقد ناقش اللقاء (تقديم الخدمات وتشكيل حكومة خدومة وقوية ومبنية على أساس البرنامج الحكومي المستند الى الأولويات والمحكوم بسقف زمني محدد)، مؤكداً (أهمية التواصل مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر وإنضاجِ الرؤى والأفكار التي من شأنها إخراج العراق من أزماته السياسية والخدمية).والتقى الحكيم برئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري وناقش معه ملف تشكيل الحكومة.

ونقل بيان عن الحكيم تأكيده (أهمية دعم رئيس الوزراء المكلف وأهمية إبعاد العراق عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية والتركيز على تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي).