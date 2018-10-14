الجعفري في دمشق للقاء الأسد والمعلم

دمشق – الزمان

وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، امس الأحد إلى العاصمة السورية، دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان إن الجعفري (سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطور العلاقات بين البلدين). ووجه نظيره وليد المعلم في الأول من الشهر الجاري دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق.

وجاءت الدعوة أثناء اتصال هاتفي بين الطرفين، وأشار بيان للخارجية إلى أنّه تطرق إلى (أهمية بذل المزيد من الجهود، والتنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب وبحث أبرز القضايا التي تهم بغداد ودمشق). وكانت آخر زيارة للجعفري إلى دمشق في آذار 2015 حيث بحث مع المسؤولين السوريين ملف الإرهاب وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي حينها أكد الجعفري أن (سوريا والعراق يحاربان داعش الإرهابي بالوكالة عن كل العالم). وتتزامن الزيارة مع استعادة الجيش السوري لأغلب الأراضي المحتلة من قبل تنظيم داعش وصولاً للحدود مع العراق.

وفي جنيف أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال اهمية استقرار العراق في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مشيداً بجهود القوات الامنية في القضاء على التنظيمات الارهابية. جاء ذلك خلال لقاء النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، والوفد النيابي المرافق له بعبد العال على هامش مشاركة الجانبين باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وبحسب بيان لمكتب الكعبي فإن اللقاء بحث(الملفات الثنائية ذات الأهمية وسبل تفعيل لجان الصداقة بين الجانبين).

ودعا الكعبي مصر إلى (تسهيل اجراءات منح الفيزا للعراقيين) مؤكداً (دعم العراق الكامل للشركات الاستثمارية المصرية والمساهمة في اعادة الاعمار وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين).