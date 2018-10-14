وزير الموارد يعزو الأزمة إلى السدود الإيرانية

حقوق الإنسان: إرتفاع حالات التسمم بمياه البصرة إلى 111 ألفاً

البصرة – الزمان

افاد مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة بارتفاع حالات التسمم من جراء تناول مياه الشرب الى 111 الف حالة.وطالب المكتب في بيان امس الحكومة المركزية والمحلية بـ(موقف واضح وجاد)، مشيراً الى (استمرار تردي وضع المياه وارتفاع نسب الملوحة وتحولها إلى ما يشبه المياه الثقيلة في مناطق مع ارتفاع حالات التسمم إلى 111 الف حالة).وأكد البيان ان المكتب رصد حدوث بعض الإصابات لدى طلبة المدارس وشدد على ضرورة(إعلان الخطوات المتخذة أمام المجتمع البصري).وكان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة سيف البدر قد أكد لـ(الزمان) امس ان (مياه الاسالة التي تزود الى المواطن عبر شبكة المياه الحكومية غير مثالية للشرب)، مشيراً الى ان (المناطق التي تبتعد عن محطات التصفية قد يصل نسبة الكلور فيها الى الصفر)، لافتًا الى ان(الوزارة كانت قد نبهت الى مشكلة المياه في البصرة قبل اكثر من سنة والمشكلة لاتزال موجودة حتى الآن لكنها بنسبة اقل). في غضون ذلك ألقى وزير الموارد المائية حسن الجنابي اللوم على ايران جراء ازمة المياه التي يعانيها العراق، مؤكداً أن (السدود التي أكملت بناءها ايران والتي لم تكتمل الى الآن سيطرت على سد دربندخان وقللت من مواردن المائية) . وقال الجنابي خلال محاضرة بشأن الوضع المائي في العراق القاها في اربيل امس إن (جمهورية ايران الاسلامية بدأت بانشاء سدود في اعالي الانهار التي تأتي الى العراق وخاصة الزاب الاسفل ونهر ديالى)، مشيرا الى (انجاز عدد كبير منها وهناك سدود لاتزال تحت الانجاز وهي جميعها داخل الاراضي الايرانية). وأوضح أن (العراق انجز آخر سد له في تلك المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، وهو سد دربندخان الذي بناه الملك فيصل الثاني وافتتحه عبد الكريم قاسم عام 1956 )، مشيرا الى أن (العراق سبق جيرانه ببناء السدود بنحو خمسين عاما). واكد أن (السدود الايرانية التي بنيت والتي تبنى ستسيطر على جميع ايرادتنا في دربندخان، كما قللت ايرادتنا بنسبة كبيرة جدا)، موضحا أن (السدود الايرانية صغيرة لكن عددها كبير ما يجعلها وكإنها سد كبير).

وعرض الجنابي خلال المحاضرة صوراً تظهر السدود الايرانية.واعلنت شركة الموارد المائية الايرانية خلال الشهر الجاري عن انشاء 109 سدود مائية ضمن خطتها الخمسية بكلفة 150 ترليون ريال.