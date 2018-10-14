إمتحانات الدور الثالث وراء إنقطاع الأنترنت

إعلان نتائج قبول طلبة الشهادات المعادلة في الجامعات – بغداد – صباح الخالدي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة من أصحاب الشهادات المعادلة في الجامعات للسنة الدراسية 2018 / 2019 . وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (عدد الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات للسنة الدراسية 2018 / 2019 من أصحاب الشهادات المعادلة من خريجي الدراسة الإعدادية للعام 2017 / 2018 بلغ 90 طالبا وطالبة بينهم أربعة طلاب من ذوي الشهداء). وأضاف انه (يمكن الاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة www.dirasat-gate.org) داعيا (الطلبة إلى استكمال إجراءات التسجيل في جهة القبول ومراجعة شعبة الوافدين في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بموعد أقصاه 12/31 /2018).

أوضحت وزارة الاتصالات أسباب انقطاع الانترنيت في عموم العراق امس الاحد وذكر بيان امس انه (تم إيقاف بث خدمة الأنترنت تزامنا مع إمتحانات الدور الثالث لمرحلتي المتوسطة والإعدادية من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهرا لبتداء من الاحد، ولغاية الإربعاء الموافق 24 تشرين الاول الجاري). وأشار الى انه (بحسب طلب وزارة التربية وسيكون توقف خدمة الانترنت لأيام الامتحانات حصراً).