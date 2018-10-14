رعاية ذوي الإعاقة تتراسل مع المواطنين عبر مواقع التواصل – بغداد – قصي منذر

تواصل هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقيها الاسئلة والاستفسارات والشكاوى عبر هاتفها (07735785936) والتفاعل مع طلبات واستفسارات المواطنين من خلال صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان الوزارة وجهت دوائرها وهيئاتها وجميع وحداتها الادارية بتبسيط الاجراءات على المواطنين من خلال التواصل وتخصيص ارقام هواتف مشيرا الى ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة نشطت في هذا المجال من خلال تكوين صفحة رسمية لها في موقع (الفيسبوك) تجيب من خلالها على الاسئلة والاستفسارات والطلبات وتتفاعل مع الشكاوى وتحيلها الى الجهة المعنية لايجاد الحلول لها فضلا عن تخصيص رقم الهاتف (07735785936) لتلقي الاتصالات بخصوص طلبات المواطنين.

واضاف ان الهيئة استقبلت منذ مطلع العام الجاري 2018 نحو (4600) اتصال من قبل المواطنين والناشطين في مجال رعاية ذي الاعاقة واحالت مضمون الطلب او المقترح او الشكوى الى الجهة المعنية واعدت اجابات لها وفق السياقات الاصولية لافتا الى ان عدد متابعي صفحتها عبر الفيسبوك بلغ نحو 85 الف متابع يتولى المسؤولون عليها التفاعل والاجابة لجميع المشاركين وخصوصا الاسئلة المتعلقة بالمعين المتفرغ سواء اكان من يتقاضى راتبا كمعين متفرغ او من الموظفين الراغبين بالحصول على اجازة لرعاية احد المعاقين وان الهيئة تجيب على تلك الائلة قبل تاريخ المباشرة بتنفيذ المادة 19 من قانون هيئة ذوي الاعاقة المتعلقة بالمعين المتفرغ في 25/10/2016وما بعد التنفيذ وهي مستمرة في تواصلها خدمة للشرائح المنضوية تحت رعايتها. وتابع منعم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نالت الشكر والثناء من قبل العديد من الجهات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الذين اعربوا عن ارتياحهم لتبسيط الاجراءات والتواصل معهم وتكوين حلقة مباشرة للتعريف بالامتيازات والخدمات التي تقدمها للمواطنين. يشار الى ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة لديها قناة اتصال مع الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال تفعيل برنامج حكومة المواطن الالكترونية التي تتابع الامانة من خلالها عمل الهيئة فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين.

وعقد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا مع ممثلي الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية لمناقشة مسودة التعاون والتنسيق المشترك في مجال التدريب والفحوص الهندسية.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام المركز ازهار فاضل قولها ان (الاجتماع تدارس موضوع منح التخاويل للفاحصين في الجمعية العراقية لاجراء الفحوص الطبية والمعلوماتية في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة).

تحقيق أهداف

واستعرضت المدير العام خلال الاجتماع الاهداف التي يسعى المركز لتحقيقها للوصول الى بيئة عمل سليمة لحماية العاملين في مواقع عملهم المختلفة من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل. واشارت الى ان (المركز يسعى ايضا لفتح قنوات تعاون ودعم مع منظمات مجتمعية وجهات داعمة من اجل تحقيق هدف الصحة والسلامة المهنية وتعزيز سياسات اهداف الوزارة من خلال توفير فرص عمل للشباب والحث على تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي). يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو المركز الوحيد المتخصص الذي يعنى بسلامة العامل وتوفير وسائل الصحة والسلامة في اماكن العمل للوقاية والحد من الاخطار التي قد تصيب العاملين.