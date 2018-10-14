إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بسبب ضعف البنى التحتية

التميمي: النفط يحقق 89 بالمئة من إيرادات العراق خلال تسعة أشهر

بغداد – قصي منذر

كشفت النائبة عن كتلة سائرون ماجدة التميمي عن تحقيق العراق إيرادات مالية بلغت أكثر من 67 تريليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري. واضافت ان (اكثر من 60 تريليون دينار منها كانت نفطية بنسبة تتجاوز 89 بالمئة). وقالت التميمي في بيان امس ان (الإيرادات النفطية بلغت 436.60 تريليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 233.7 تريليون دينار باجمالي مقداره 669.67 تريليون دينار)، موضحة ان (رصيد اول المدة بلغ 3.129 تريليون دينار ما يعني ان نسبة الايرادات النفطية هي 89,32 بالمئة مقابل نسبة 10,68 بالمئة للايرادات غير النفطية). وأوضحت أن (مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية كان بواقع 332.54 تريليون دينار اي ان نسبة الموازنة الجارية هي 79,09 بالمئة مقابل نسبة 20,91 بالمئة).

واشارت التميمي إلى ان (متوسط الرواتب الشهرية بلغ 3.899 تريليون دينار لمجموع القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة 2018 التي يبلغ عددها مليونين و885 ألفاً و736 موظفاً). في غضون ذلك ، انجزت الملاكات الفنية والهندسية في فرع شركة المنتجات النفطية بمحافظة نينوى إعادة تأهيل بناية الفرع الواقع في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وأكد مدير عام الشركة كاظم مسير في بيان امس (ضرورة الإسراع في الإنجاز لغرض إستتباب العمل وإستقرار الموظفين)، مشيداً بـ(الجهود التي بذلها منتسبو الفرع خلال المدة الماضية والراهنة في ظل الظروف الصعبة التي عانتها المحافظة).من جهته اوضح مدير فرع الشركة في نينوى فلاح حسن المنديل ان (عملية التأهيل شملت بناية الفرع والأقسام التابعة له وعلى شكل مراحل)، مضيفاً ان (العمل يجري على قدم وساق لغاية الإنتهاء من عملية التأهيل).

واشار البيان الى (استمرار ملاكات شركة التوزيع بتطويرمحطات تعبئة الوقود في محافظات مختلفة منها محطة تعبئة وقود الشهداء الحكومية في الجانب الأيسر في نينوى، ومحطة تعبئة مكحول الحكومية في محافظة صلاح الدين التي تعتبر من المحطات المهمة في المحافظة كونها ترفد أهالي الناحية والمناطق المجاورة لها بإحتياجاتهم من أنواع الوقود)، مؤكداً (إستمرار العمل بتأهيل محطة تعبئة وقود الهندية الحكومية في محافظة كربلاء المقدسة التي ستنجز وفق مواصفات فنية حديثة، في حين شهدت محافظة واسط إفتتاح محطة تعبئة غصن البان المشيدة في ناحية الأحرار). ولفت البيان الى ان(المحطات المذكورة ستسهم في رفد المواطنين بالوقود اللازم وتخفيف الضغط عن محطات أخرى). من جهة اخرى افاد مدير التنمية التجارية بمنظمة اروند الاقتصادية الحرة – جنوب غرب ايران – بأن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق كان بناء على طلب عراقي بسبب فقدانه للبنى التحتية المناسبة. ونقلت وكالات انباء إيرانية عن محمد نظارت قوله امس انه (لا توجد أية مشكلة من جانب ايران لتصدير السلع، الا ان العراق وبسبب فقدانه للبنى التحتية المناسبة، طلب إغلاق المنفذ الحدودي التجاري).وأضاف ان ( منظمة منطقة اروند الاقتصادية الحرة، تجري محادثات لاستئناف فتح منفذ شلامجة التجاري من اجل تصدير السلع).وتابع ان (منطقة اروند الحرة قامت بشق وتعبيد طريق منفصل لمرور الزوار من اجل استمرار التبادل التجاري مع الجانب العراقي ، كما انها جهزت البنية التحتية للكمارك في المنفذ التجاري للجانب العراقي).