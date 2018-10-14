مشاعر باردة – شادية السعيد

أنها الحيلة تبدأ فى ثوب أبيض وتنتهي فى كفن ابيض – يقال حياة المراة تبدأ من أول الزواج وأحيانا الزواج نهاية البداية وتمر بنا اللحظات سريعة فى غمرة من الثوانى -ينتهى الجوع الفزع ويبقى القبر الهدف والبقاء الاخير لذك الجسد المتعب – كم كان شرساً ذاك الجوع ونحن نلتهم الطعام بشراسة وأفواه لاتسد حتى باحجار من الطوب تحتلف الأشكال وتتشكل الوجوه ولكن هو هو نفس الشعور الطمع الغرور عدم القناعة – أحيانا يتزوج الرجل بكثر من أمراة فى ليلة واحدة نعم فرح جماعى لشخص شهوانى وأنثى لايهمها الا المال فقط يحدث كثيراً إن تجد صديقة مقربة لروحك وبعد ذلك تظل ضرة لك أهو حقد أم غيرةأم سلب الاشياء -المعدن كاذب والبهرج خداع – لكن لمن ترضى بهذا الذل ومشاركة أناث لها فى زوجها-هل الزواج سكن ومودة ورحمة أم شهوة ورغبة حمقاء سرعان ماتنتهى بالطلاق -أنها مائدة بكل الأصناف وقناع من الأزواج والزوجات ينكشف مع مرور الوقت و لايبقى شئ فى اى شئ سوى ذكريات مريرة من ليلة راقصة وعشاء فاخر وأحتفال صغير او كبير تئن منه سكان المقابر وشعر عسل مر حامض وأطفال أو اسور أوسجن وعقم ومحاكم وأختلاف الطباع وأحيان محاكم وسجن وهجرة ومواقد من النار لأن أساس الأختيار فاشل وزواج غير مكتمل العناصر ويظل السؤال لو أتيح للمراة الزواج باكثرمن رجل هل كانت ستفعل أم يمنعها الشرع فقط سوأل يلح على ناصية الشيطان عندما يخون الرجل يقول أنا رجل وكأنه معصوم من الحساب ولايدرك أن الحرام حرام للرجل والمراة وأحيانا النساء تخون لاجل مبادلة الطرف الأخر نفس الدور لكى ترد له الصفع بلا كرامة تتزوج من لاتحب بلا عقل تفعل السيئات فى غمرة الشهوات سلطان العقل مات كان حفلا مميزا لجميع النبات فلا مسرات غير إحتساء زجاجات باردة مثل ليلة باردة أيضا لاشئ فيها غير الأشتهاء وعدم القناعة جلب للعانس شقاء البال وصدق الله القائل

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

الإسكندرية