أموال الموعودين – صباح العكيلي

من المعلوم للجميع ان المصرف هو عبارة عن مؤسسة مالية ودائعية وسيطة بين المودع او ما يعرف بوحدات الفائض المالي وبين وحدات التجهز المالي (المقترض) ونحن في العراق نضمن اموال المصرف في حال الاقراض المصرفي لضمان استرجاع الاموال من المقترضين باجبارهم بدفع 0.10 من قيمة القرض لصالح شركة التأمـــــــــين واما المودع فلا ضمان لامواله وكان من المفترض على الادارات العامة للمصارف الحكومية والخاصة والبنك المركزي ان تعمل كما في الدول المتقدمة بأعتماد شركات تسمى شركات تأمين الودائع لغرس الثقة والاطمئنان في نفوس المودعين وبناء الثقة بيـــــــنهم وبين المصارف اذ ان من حق المودعين كما هو حق المصارق المقرضة في ضمان اموالهم فليس الانصاف والعدل تضمن المصارف اموالها من خلال مؤسسات التأمين وتجــــــعل اموال المودعــــــــين ســـــــائبة بيد بعض السراق دون ضــــــــمان اتمنى من الجهات المختصة اعادة التــــــــــوازن بين اموال المصرف المقـــــــرض واموال المودعين للحـــد من استثمارها خارج الحدود..