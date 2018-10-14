صديقي الذي يشبه زورو – نوزاد حسن

لدي صديق تربطني به زمالة عمل،وفي الغالب لا يوجد في زمالات العمل الا خيط واهن من صفاء السريرة بحكم التنافس الذي يفسد هواء الوظيفة المكتظ برائحة الروتين.لكن قد تظفر احيانا بصديق يحـــاول ان يقف معك دون ان تطلب منه. صديقي من هذا النوع يتدخل،ويحاول ان ينهي اي خلاف يقع بحكم ضرورات العمل.يعرف صديقي اني لا انفعل لكنه لا يفضل ان اقوم بعمل يراه هو ليس مناسبا في لحظة معينة.صديقي هذا يشبه زورو من حيث التفكير في نقطة وحيدة هي ان زورو يقول لا تهاجم وانت غاضب.وانا لا افعل هذا لكنه يقدم لي النصيحة على سبيل التذكير.

والنصائح على سبيل التذكير مهمة وضرورية. يعرفني هذا االشخص جيدا،كما اعرفه انا ايضا.لذلك لن ابالغ لو قلت انه يفكر بطريقته الخاصة التي ارى بعض جوانبها صحيحة وان كنت لا اتفق معه كليا.

اظن ان كثيرين لا يشعرون اليوم ان تلاميذ علي الوردي موجودون في كل مكان.وحين اتحدث مع صديقي في مقال اكتبه،او فكرة فهو يسمعني جيدا ويعلق،ويطلب رايي في بعض القضايا السياسية.لكني في واقع الحال اجده يريد ان ينهي اي جو مشحون قد نصادفه في العمل. بلا شك لن يكون هناك اي عداء اذا كنا نتصرف بنيايا حسنة.الافعال هي نيايا حقيقية.لا يوجد فعل دون نية.لذا يعترف صديقي انني تدربت جيدا على عدم الخـــــــوض في الامور التي لا شان لي بها.

ومشكلتي انا اعتقد ان لي شانا بامور قد يراها البعض انها لا تعنيني..لم اكن يوما من الايام شخصا يعيش كالتمثال عشر ساعات والباقي يعيشها كالانسان.كنت اريد ان اظل انسانا من لحم ودم يشارك الاخرين همومهم..ولعل من اتحدث عنه الان يعرف ان رسالتي ليست الا موقفا اخلاقيا لا يقدر بثمن.