إنعتوني بما شئتم لكني لست حاقداً – شاكر كريم عبد

أنا لست حاقدا، ولكني على من خان الوطن والشعب حاقد، وعلى من تاجر بشعارات الدين والتدين، والحرية وحقوق الإنسان زورا وبهتانا حاقد، وعلى من ساوم على شبر من الوطن من حدوده ومياهه حاقد ، أنا لست حاقداً ولكن من أساء للوطن وللشعب هم من جعلوني حاقداً، على من سرق لقمة العيش والحياة من الجياع والمحرومين، ومن قطع أرزاق الناس ،بلا مبرر قانوني او شرعي او أخلاقي انا حاقد. أنا لست حاقداً ولكني في وطني صرت جائعاً وجعلوني أتحسر على لقمة العيش، ومريض لااستطيع الحصول على الدواء، كما جعلوني اشتهي رشفة ماء عذبة ،غير مالحة ولا ملوثة ومسممة، وهم يشربون ماء الزلال و رحيق العسل، أريد أن أصرخ بأعلى صوتي ولكن وأخاف من بطشّ الفاسدين، كيف يخرج الصوت في وطن كل الشفاه فيه مكممة ، كيف تخرج الآه وحنجرتك في حظرة المخبر السري، أنا لست حاقداً ولكني ضقت ذرعاً من ساسة ونواب ووزراء تلطخت أيديهم بمال الفقراء والمعوزين، ورغم ذلك يتفاخرون، نائبة تقول:” تقاسمنا الكعكة” ونائب يقول :” كلنا فاسدون وجميعنا نكذب وجميعنا نأخذ رشوة وجميعنا نسرق”.! وآخرون بطروحاتهم يؤججون نار الفرقة والطائفية بين أبناء الشعب، على هؤلاء انا حاقد لانهم يسرقوننا نهارا جهارا بلا حياء ولاخجل لامن الله ولا من البشر. الحياة في ظلهم صارت جحيماً ،والموت صار قضاء ًوقدراً، والوطن صار خراباً وبقايا أطلال ونفايات وبقايا شعارات، هم جعلوني حاقدا عندما أشاهد من على شاشات التلفاز، من ساهموا في تدمير الوطن وتهجير وقتل أبنائه، ونهب خيراتهم وسرقة ثرواتهم ،يتحدثون بلا خجل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والنزاهة والشرف والوطنية، ويتعاملون بالألفاظ النابية والزجر بالأحذية والضرب بقناني المياه، وتتطور الى استخدام الأيدي في قاعة البرلمان، كيف لااكون حاقدا ولقد دمر الفساد والفاسدون كل العراق والعراقيين من أقصى البلاد الى أقصاه، بنهب الاموال وأغرقوه بالديون وتراكم القروض، وافتعال المشاكل والأزمات . نعم انا حاقد على من أوصل شبابنا وأطفالنا والأيتام تلتهمهم حرائق النفايات، ويتسكعون في الشوارع والأسواق ،يدخنون السكائر ويشربون الخمر، ويتعاطون الحبوب المخدرة والقيام بأعمال السرقة والدعارة والقتل ،هذا الداء الرهيب الذي يفتك بالفرد والمجتمع وخسارة تلحق بالوطن، و الساسة يعدوهم بالمستقبل الزاهر ،وتوفير كل مستلزمات الحياة.!لقد باتت ضرورة ملحة وحتمية، لمواجهة كل التحديات والصعاب ،التي تواجه المواطن والتي تمليها تطورات الحياة ،من خلال ان يتغير الحقد إلى حب وطمأنينة، عندما تتغير الأوضاع الفاسدة، و تتغيير الوجوه الكالحة الصفر، ويتغيير الدستور المهلهل، ووضع حدٍ لمثيري الطائفية. وتجريم كل من افسد وسرق ونهب مقدرات البلاد، و إحالتهم للقضاء وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مهما كانت مناصبهم ومواقعهم ،وفي الوقت نفسه نبارك جهود كل الخيرين من اجل تقريب وجهات النظر ،وحل المشاكل والدفاع عن وحدة الوطن والتعايش بين أبناء الشعب الواحد..