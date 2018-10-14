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الدولة الحضارية وبرنامج الحكومة المقبلة – مازن صاحب

يتصاعد صخب الأحاديث عن برنامج الحكومة المقبلة، ومعايير مطابقته لمفهوم الدولة الحضارية الحديثة بعد ان توافقت الآراء بين اهل الحكم والاغلبية الصامتة بالتحديات الكبرى التي تواجه هذه الدورة البرلمانية، ما بين برنامج حكومي بحلول كبرى لآثام عقد ونصف العقد مضى وبين أحاديث كواليس الأحزاب عن سريان مفعول مفاسد المحاصصة بعد تبادل الاتهامات بينهم بتزوير الانتخابات !!

لست بناصح للسيد رئيس الوزراء المكلف، لكن أي حديث عن حكومة بثوب جديد لن تكون اكثر من تزييف للحقائق ومحاولة تسويق بضاعة الأحزاب الفاسدة ،كما هو حال أي حديث عن بناء دولة حضارية من حطام مفاسد المحاصصة تحت عناوين فلسفية متعددة ربما تماثل الواقع في البناء العقائدي لكنها تخالفه في استحضار آثام ذات الأحزاب ومن بين ذلك محاولة استعادة بعض الأفكار التي رفعت من قبل الشهيد الصدر الأول عن الطاقات الجماهيرية في شعائر عاشوراء كقوة دفع لبناء دولة حضارية ، فالواقع اليوم يخالف متبنيات جميع دعاة الإصلاح من أي طرف كان، لان فهم الواقع يكون نصف الحل لتحديد هدف نقطة الانطلاق نحو الحلول التي لم تظهر حتى الان في أي نداء فلسفي او شعارات إصلاحية ، فالنتيجة النهائية هي الاستمرار لما سبق وان تم التفاهم حوله بين احزاب المعارضة في اتفاق لندن بمباركة إيرانية ، وضمانة أمريكية – بريطانية ، واي حلول تسعى لإعادة تدوير عجلة الحكم في العراق بعكس عقارب الساعة الامريكية – البريطانية تبقى مجرد اضغاث أحلام ونموذجا لجهل فنون السياسة عندما لا يتطلع قادة الأحزاب الا لما تحت اقدامهم ، املا في خطوات مقبلة ما بعد تثبيت وجودهم في السلطات التشريعية والتنفيذية .

السؤال: كيف يمكن لحكومة السيد عبد المهدي المقبلة الثبات على منهج الإصلاح اذا استطاعت لذلك سبيلا ؟؟

الإجابة تتمثل في ثلاثة خطوط متوازية:

الأول: نتائج تقرير مركز مراقبة حقوق الانسان الدولي في نيويورك عن الأعوام الماضية وما خلفته من ايتام وارامل ونازحين ومهجرين ونسبة تفوق ربع العراقيين على خط الفقر مقابل صرف اكثر من الف مليار دولار، يضاف الى ذلك تقرير البنك الدولي بشأن ديون تصل الى 132 مليار دولار، ونماذج من استثمار النفط تثير الجدل الوطني والقانوني على حد سواء لتنتهي بتقنين مفاسد المحاصصة في تشريعات ابرزها قوانين العفو العام.

ثانيا : بروز معضلة اصلاح المجتمع العراقي قبل اصلاح البنى التحتية في الأهمية وعلى ذات المستوى في الحلول التي لابد من العمل بها ، تبدأ في التربية والتعليم ولا تنته عند مسعى حكومي واضح للتغيير المنهجي في التعامل مع مبدأ التعايش السلمي وفهم الدستور بانه المحافظ على وحدة العراق وليس نقطة الجدل حول الانفصال والاستفتاء في إقليم كردستان نموذجا صارخا لهذا الموضوع ناهيك عن مخيمات النازحين واجواء معيشة المهجرين في شتات الأرض ، كلها تطلب اطلاق مبادرات حكومية صريحة بان الدستور كفيل بحماية المواطنة العراقية قبل أي هوية فرعية ثانية ، وعلى القوى السياسية العراقية الموافقة دون مواربة على هذه البرامج.

ثالثا : يتطلب من البرنامج الحكومي المقبل ان يعترف بعروبة العراق ويفسر الدستور بان العراق ليس مجرد عضو في الجامعة العربية بل يعني ذلك امتداد عمقه العربي ، وان يكون مفهوم المواطنة قائما على هذه الحقيقة ،حتى بالنسبة لغير العرب ، بان سياسة العراق الخارجية قائمة على هذه الحقيقة دون الاضرار بمواطنتهم كعراقيين اصلاء بل تعزيزا لهذه المواطنة فحسب، وهذا الامر من الأهمية بمكان لإلغاء أي حالة تراجع او نكوص في التعامل مع مستجدات الاحداث الإقليمية والدولية في المنطقة ، حسم هذا الانتماء في الهوية الوطنية ليس مجرد امنيات بل تطبيقات لسياسات الدولة الخارجية.كل ما تقدم، مجرد خطوط عامة لها تفاصيل متشعبة، لا اعتقد بان برنامج الحكومة المقبلة قادر على الاتيان بما لم تأت به بقية الحكومات السابقة اكثرمن معسول الكلام وضعف التطبيقات، فالقانون جميل جدا لكن احتكار سلطة العنف من قبل الدولة تتطلب ان تحتكر استخدام السلاح، ومثل هذا الاحتكار بعيد جدا جدا عن الحكومة المقبلة …ولله في خلقه شؤون !!