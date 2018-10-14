في المرمى

مباراة رد الإعتبار – عبد الحكيم مصطفى

الغضب الذي سيطر على الشارع الرياضي العراقي عقب الاداء المخيب للامال لمنتخب العراق الوطني لكرة القدم امام منتخب الارجنتين في البطولة الدولية الرباعية التي تقام في هذه الاونة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كان رد فعل طبيعي.. الشارع الرياضي كان يتوقع اداءاً يستقيم مع الخبرات التي تضمها المنتخب الوطني العراقي، وكان يفترض ان يخوض علي عدنان واحمد كاظم ومصطفى ناظم وبشار رسن وجلال حسن وكل الاسماء الاخرى التي لعبت في التشكيلة الوطنية، دون اي مركب نقص فني، لانهم لم يكونوا مطالبين بالفوز على المنتخب الارجنتيني، وانما تقديم اداء ينسجم مع سمعة كرة العراق.. الاداء ثم النتيجة القاسية امام الارجنتين تركت في نفوس الجماهير العراقية اثراً سلبياً كبيراً.. عدد من اللاعبين تفاعلوا مع هذا الموقف المعنوي، وتعهدوا للجمهور العراقي باداء مباراة السعودية على نحو مختلف، ورد الاعتبار لكرة العراق.. حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن قال إن المباراة الثانية في البطولة الرباعية أمام المنتخب السعودي ستكون اختبارا مختلفا، فالمدرب يطبق أساليب مختلفة ويبحث باستمرار عن الأخطاء وتصحيحها من خلال المباريات الودية، واستفدنا كثيرا من مباراة الأرجنتين، بعيدا عن النتيجة الثقيلة.

وأشار جلال إلى أن المنتخب السعودي من المنتخبات الآسيوية المميزة، ومواجهته فرصة للمدرب وللاعبين للتحضير قبل انطلاق بطولة كأس آسيا، وبالتالي قد تكون محكا حقيقيا لإثبات الذات، مع أن المباراة تجريبية أيضا، لكننا نريد ان نثبت أن المنتخب يتطور من مباراة إلى أخرى.

وأكَّد أمجد عطوان، لاعب وسط المنتخب الوطني العراقي، أنَّ أسود الرافدين، سيواجهون الأخضر السعودي في الدور الرباعية الودية بأسلوب مختلف، وتابع يوجد تقارب في المستوى، مع الاعتراف بأنَّ الأخضر السعودي أكثر استقرارًا فنيًا، وشارك في مونديال روسيا، بينما منتخب العراق في طور التكوين.

قراءة سريعة في رأيي جلال حسن وزميله أمجد عطوان، تؤكد لنا إحساس اللاعبين بثقل المهمة امام المنتخب السعودية، فهما يشيران الى تقارب المستوى، ولكنهما لا ينفيان حقيقة واضحة وهي ان المنافس السعودي افضل تنظيما واكثر استعدادا من فريقهما لخوض مباراة ايجابية.. هذا الاعتراف الموضوعي بواقع المباراة (ربما) سيساعد المنتخب الوطني العراقي على معالجة الاخطاء الكثيرة وغير المهضومة امام المنتخب الارجنتيني.. ولكن هذا الاعتراف يجب ان يؤسس على فعل فني ملموس في ارض الملعب، والتساؤل الذي يبقى قائماً هو، هل ان كاتانيتش مؤهل فعلا لاحداث التغيير المنشود على طريقة اداء اسود الرافدين، وتحقيق المردود المطلوب وهو الفوز، او التعادل على اقل تقدير.. لن ننتظر طويلاً.. بعد سويعات ستأتينا الاجابة المؤكدة.