باريس تعلن الحرب على برشلونة بسبب تصريحات بارتوميو

رعب من رحيل البرغوث وفرانس فوتبول تقصيه من ترشيحاتها

{ مدن – وكالات: أعلنت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي الحرب على إدارة برشلونة الإسباني بسبب التصريحات النارية التي أطلقها رئيس النادي جوسيب بارتوميو بعدما عبر عن سعادته بفتح الاتحاد الأوربي تحقيقاً مع النادي الفرنسي حول اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة ان رئيس نادي سان جيرمان لم يتجرع التصريحات التي أدلى بها رئيس برشلونة في أحد البرامج الإذاعية عندما قال: انا سعيد بإقدام الاتحاد الأوربي على فتح تحقيقات مع إدارة باريس سان جرمان بشأن اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف. وجاءت أولى الخطوات التي تجسد إعلان الإدارة الفرنسية الحرب على الإدارة الكتالونية من خلال القرار الذي اتخذته بمنع ادريان تاراسكون المسؤول عن الإحصائيات في إدارة النادي من المشاركة في ندوة حول تكنولوجيا الرياضة، والتي ستقام في مدينة برشلونة في يومي 15 و16 من شهر نوفمبر المقبل. وبهذا القرار الذي اتخذته الإدارة الفرنسية، فإن العلاقات بين برشلونة و باريس سان جيرمان سوف تعود إلى مربعها الأول في ظل الخلافات العميقة بين الناديين، والتي يعود سببها الرئيسي تحركات التي يقوم بها كل نادي في سوق الانتقالات للتعاقد مع نجوم الآخر، وكان آخرها المساعي الكبيرة التي قامت بها الإدارة الكتالونية للتعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط الفريق الباريسي، والذي تشير كل التقارير إلى ان مستقبله سيكون في الكامب نو بعدما رفض أربع محاولات باريسية لتمديد إقامته في حديقة الأمراء معبراً عن إصراره على الرحيل. هذا ولا تزال إدارة برشلونة لم تتجرع تعاقد باريس سان جيرمان مع نجمها البرازيلي نيمار داسيلفا في صيف عام 2017، بعدما لجأ الفرنسيون إلى دفع قيمة شرطه الجزائي في عقده والمقدرة بـ 222 مليون يورو لحسم انتقاله إلى صفوفهم، حيث تسببت تلك الصفقة في توتر العلاقة بين الناديين، ودفعت ببعض الأندية الإسبانية إلى دعم النادي الكتالوني في موقفه ضد النادي الباريسي وشكل برشلونة وريال مدريد وأندية إسبانية أخرى تحالفا غير معلن للضغط على الاتحاد الأوربي لدفعه إلى التحقيق مع باريس سان جيرمان بشأن اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف بعدما أنفق أموالا طائلة في تعاقداته منذ تولي القطريين ملكية النادي في عام 2011 والتي تجاوزت المليار يورو، ليستجيب الاتحاد القاري لهذه الضغوط ويقرر مباشرة تحقيقاته مع الإدارة الفرنسية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه التحقيقات.

رعب في برشلونة

وبدأ القلق يسود داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني، بسبب التقارير التي تحدثت مؤخرا عن رحيل النجم الأول للفريق الكاتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي، على غرار رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الغريم التقليدي ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي. وذكرت صحيفة آس الإسبانية، إن المسؤولين في النادي الكاتالوني ينتابهم شعور بالرعب من إمكانية رحيل البرغوث الأرجنتيني، خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر سيؤثر سلبا على الفريق، كما حصل مع الفريق الملكي بعد رحيل رونالدو. وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل ميسي عن برشلونة سيضع الفريق الكتالوني في مأزق كبير وسيتسبب في أزمة على مستوى النتائج في البطولات المحلية والأوربية. وبحسب أرقام الصحيفة المدريدية فإن برشلونة سيكون في المركز السابع في الدوري المحلي ويحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوربا، بدون النجم الارجنتيني وأهدافه ومساهماته. يشار إلى أن ميسي سجل 6 أهداف في الدوري الإسباني، و5 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوربا. وفي سياق متصل، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية إحصائية أثبتت أن ميسي يمر بحالة بدنية جيدة في هذه المرحلة من الموسم مقارنة بالمواسم الماضية التي كان يعاني فيها من الإجهاد البدني مبكراً. ويعود ذلك بحسب الصحيفة إلى ابتعاد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني، حيث قرر البرغوث أخذ مدة راحة مع التانغو منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا. وأوضحت الصحيفة أن ميسي لم يتجاوز الـ 1000 دقيقة بعد مرور 11 مباراة رسمية مع برشلونة بالموسم الحالي حيث شارك في 935 دقيقة.

ترشيحات الكرة الذهبية

ورغم ان مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي تمنح سنوياً الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قد عدلت من نظام التصويت لتحديد الفائز بالجائزة في نسخة عام 2018، إلا ان تواجه اتهامات بانحيازها لأسماء وإقصاء اخرى. ووجهت الصحافة الإسبانية الصادرة من إقليم كتالونيا انتقادات لاذعة، واتهامات للمجلة الفرنسية بمحاولة استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة وحرمانه من جائزة الكرة الذهبية السادسة في مسيرته. ووفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن مجلة فرانس فوتبول نظمت استطلاعا للرأي على موقعها لاختيار اللاعب المرشح الذي يرونه الأحق بجائزة الكرة الذهبية، حيث رشحت الجماهير الأرجنتيني ليونيل ميسي بنسبة كبيرة بلغت 48% وبفارق هام عن اقرب ملاحقيه وهو المهاجم المصري محمد صلاح الذي نال نسبة تصويت بلغت 31 بالمئة، أما المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم فقد حقق نسبة تصويت 1 بالمئة فقط، رغم ان المجلة و الجماهير الفرنسية يراهنون عليه للفوز بالجائزة، فيما لم يحصل الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سوى على ما نسبته 2 بالمئة. وأكدت الصحيفة الكتالونية ان المجلة الفرنسية قامت بإزالة نتائج آراء الاستطلاع من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما جاءت النتائج عكسية لرغبة القائمين عليها، مما دفعها إلى إلغاء هذا الاستفتاء خوفا على سمعتها ومصداقيتها أمام القراء. واستنتجت الصحيفة الصادرة من إقليم كتالونيا، بأن المجلة الفرنسية من خلال حجبها لنتائج الاستفتاء بأن لديها مرشحا محددا ترغب في تحقيقه جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 . وسبق للصحافة الإسبانية سواء الكتالونية التي تدعم ترشح ليونيل ميسي او المدريدية التي تدعم ترشح لوكا مودريتش ان اظهرت تخوفها من إنحياز المجلة للاعبين الفرنسيين المرشحين لنيل الجائزة وهم انطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافائيل فاران حيث اجمعت على ان نظام التصويت يعزز فرص ثلاثي منتخب فرنسا في الفوز بـ الكرة الذهبية.