عبد المهدي يباشر مهماته في مكتبه مقابل المحطة العالمية

لجنة خبراء تدرس طلبات أكثر من 600 مرشح لمنصب وزير

بغداد – قصي منذر

أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عن مباشرة الأخير مهام اعماله خارج المنطقة الخضراء، مؤكداً شروع لجنة خبراء بدراسة طلبات أكثر من600 مرشح لمنصب وزير عبر البوابة الالكترونية لتحديد أفضل المترشحين ودعوتهم لمقابلات مباشرة، مشيراً الى ان اكثر من 15 ألف شخص تقدموا بطلبات بهذا الخصوص . وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي فإن (رئيس الوزراء المكلف باشر امس السبت أعماله في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية بجانب الكرخ)، مضيفاً إنه (فور مباشرته عقد عبد المهدي لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي.(من جهة اخرى ، أورد بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي خلاصة للنتائج النهائية للترشيح على منصب وزير عن طريق البوابة الالكترونية، كانت كالآتي (تم إغلاق البوابة الالكترونية في الموعد المحدد في تمام الساعة الرابعة من عصر الخميس الماضي وبلغ عدد الترشيحات المكتملة 15 ألفا و184 مرشحاً وتوزعت الترشيحات بين جميع المحافظات والوزارات)، موضحاً ان (عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ الفاً و 778 مرشحاً بنسبة 12 بالمئة، ومن حملة شهادة الماجستير ألفين و200 بنسبة 14 بالمئة فيما بلغت نسبة ترشيحات الأناث 15بالمئة والذكور 85 بالمئة وبلغت نسبة المرشحين المستقلين 96 بالمئة).وبشأن الاجراءات الحالية والتالية، أشار البيان الى( إكمال الفرز الالكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية ومنها العمر وعدد المرؤوسين والتخصص وغيرها وتم إجراء التحليل الأولي وفق المعايير وتم اختيار إفضل 601 مرشح) موضحاً ان (لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ 601 لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات).وبحسب البيان فإن (الخطوات المقبلة تشمل إجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات ومنها صحة الشهادات وغيرها، ثم اجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف). في غضون ذلك، أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعمه القوي لحكومة عبد المهدي.وقال العامري خلال كلمة له بالذكرى 37 لتأسيس المجلس الاعلى الاسلامي، ان (رئيس الجمهورية برهم صالح تم انتخابه من الفضاء الوطني وليس الكرد، وتم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الفضاء الوطني وليس السنة ويجب ان نفتخر بهذا الانتقال السلمي، لأن هذه الخطوة إيجابية، وللمرة الأولى تكون التحالفات سنية شيعية بهذا الشكل)، مضيفاً (يجب ان نفتخر اننا تجاوزنا الطائفية في ساحات المعركة وساحات السياسة، من اجل إنقاذ العراق من الحروب والأزمات التي مر بها).وأكد ان (تحالفي سائرون والفتح، اعطيا كل الحرية لعبد المهدي، لتشكيل الحكومة في انتخاب وزرائه من غير أي ضغط من التحالفين، وسنبقى عوناً له ونتمنى من كل القادة السياسيين الاستمرار بالتعاون)، مؤكداً ان (على عبد المهدي الإسراع بتشكيل الحكومة). ومضى العامري قائلاً(عندما التقينا بعبد المهدي قلنا له شرطاً واحداً وعليك شرط النجاح، واخبرناه ان يبحث كل سبل النجاح واننا سنكون عوناً له). في غضون ذلك ، اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ضرورة مراعاة الخطاب الوطني. ونقل بيان لمكتب رئيس كتلة تحالف المحور الوطني في مجلس النواب أحمد عبد الله الجبوري عن الربيعي قوله خلال زيارة الجبوري له أن (بعض التحالفات التي تبنى على أسس المصالح، بسبب سعي مكوناتها الفرعية من أجل المكاسب الخاصة، لن تدوم طويلاً)، مضيفاً أن (المرحلة المقبلة تتطلب مراعاة للخطاب الوطني). من جانبه قال الجبوري (أننا نفهم ان السياسة تبنى وفق مبدأ الأخلاق ونحترم من يعمل وفق هذا المبدأ)، مضيفاً (ونحن ندعم الشباب والمرأة في كل الميادين).