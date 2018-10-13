التعليم يطرح إستمارة الإعتراض الخاصة بالقبول المركزي

إتحاد الجامعات العربية يعفو العراق من تسديد الإشتراكات قبل 2015 – بغداد – صباح الخالدي – عمان – رند الهاشمي

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل الطالب للقبول الألكتروني في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2018 – 2019. وقال بيان للوزارة امس أن (الدليل تضمن أسس وضوابط التقديم العامة الى الاستمارة الالكترونية التي ستطلق قريبا عبر البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الأهلي وقائمة بالجامعات والكليات الاهلية المعترف بها والأجور الدراسية والحدود الدنيا المؤهلة للتقديم وبحسب الاختصاصات في الدراستين الصباحية والمسائية).

واضاف انه (يمكن الاطلاع على الدليل وتفاصيله عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبوابة دائرة التعليم الأهلي). فيما اطلقت الوزارة استمارة الاعتراض الخاصة بالقبول المركزي للعام الدراسي 2018-2019. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ستطلق استمارة الكترونية ابتداء من امس الأربعاء ولغاية 18 من الشهر نفسه لعام 2018)، وأضاف أن (الاستمارة تشمل حالات الذين لم يظهر لهم قبول لعدم كفاية الخيارات، والطلبة الذين بلغت معدلاتهم 75بالمئة فأكثر وقبلوا في المعاهد).

قبول مركزي

واوضح العبودي ان (التقديم على الاستمارة يتاح أيضا أمام الطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم على القبول المركزي)، وأشار الى أن (الطلبة الراغبين بتقديم الاعتراض على قبولهم بإمكانهم التقديم عبر الاستمارة الالكترونية في البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة).وتابع ان (الوزير عبد الرزاق العيسى اعلن عن قبول 130 الفاً و 927 طالبا وطالبة في الجامعات العراقية ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018). فيما اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان المجلس ينتظر اجتماع هيئة الرأي في الوزارة والخاص بمعالجة قضايا الطلبة ومعدلاتهم وقبولهم المركزي وأمور أخرى.وقال الكعبي خلال جلسة البرلمان امس انه (بعدها سيكون هناك رأي للمجلس ازاء ما يصدر من قرارات خلال اجتماع الوزارة). من جانب اخر وجه العيسى الكليات الأهلية بتعيين الأوائل وتوسعة مقاعد المنحة المجانية للاختصاصات الطبية .ونقل البيان عن مدير دائرة التعليم الأهلي علي رزوقي القول إن (مجلس التعليم الأهلي قرر في اجتماعه المصادقة على توصية وتوجيه العيسى بتعيين الطلبة الخريجين الأوائل من جميع الأقسام العلمية للسنتين الدراسيتين 2016/2017 و 2017/2018 على ملاك الكليات الأهلية نفسها). وتابع البيان ان (الوزارة اعلنت عن الامر الصادر بشأن تعيين الأوائل على الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2016 -2017 وان عدد الذين تم تعيينهم في الكليات والمعاهد 275 اسما). فيما عقد اجتماع المجلس التنفيذي في العاصمة الاردنية عمان بحضور ممثل العراق عضو المجلس التنفيذي رئيس جامعة النهرين نبيل كاظم عبد الصاحب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (المجلس قرر عقب اجتماعه انشاء صندوق لتمويل الجامعات العربية في دعم البحث العلمي التطبيقي والعمل على جعل المجلات العلمية المحكمة والتي تصدر باللغة العربية لها معامل تاثير أسوة بالمجلات التي تعتمد اللغة الإنكليزية وخصوصاً في تخصصات القانون والعلوم السياسية والإدارة والاقتصاد والتربية وعلم الاجتماع واُخرى بغية الحفاظ على النتاج العلمي العربي وفتح مساحات للنشر للهيئات التدريسية التي تنشر باللغة العربية وادخال تلك المجلات في مستوعبات اتحاد الجامعات العربية ومن ثم يوضع لها رابط على المستوى العالمي)، واضاف(كما قرر اعفاء الجامعات العراقية من مبالغ تسديد الاشتراكات غير المدفوعة قبل عام 2015 وبمبلغ اجمالي 230000 مئتان وثلاثون الف دولار و تخفيض المستحقات المالية للأعوام 2015 2016 – 2017 – 2018 صعوداً بنسبة 50بالمئة على ان يتم التسديد قبل نهاية 2019 على ان ينظر مستقبلاً بعد مرور سنتين ظروف كل جامعة بشكل مستقل في طلب الاستمرار بالتخفيض)، واوضح البيان ان (المجلس طرح ادخال كلية العلوم الاقتصادية – بغداد وكلية المستقبل – بابل للانضمام الى اتحاد الجامعات وتشكيل اللجان الفاحصة اضاف الى تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة تصويبات النظام الداخلي وسيمثل العراق في التصويب الاداري ومصر التصويب المالي ولبنان التصويب القانوني مع تبني اتحاد الجامعات مجلس اعلى لتصنيف الجامعات العربية وإصدار النتائج الدورية).

جائزة الإمارات

وتابع ان (من المقررات ايضا انشاء جمعية للجودة والاعتماد الأكاديمي تحتضنها احدى جامعات الوطن العربي وان جائزة الامارات سيتم أعمامها على الهيئات التدريسية في جامعات الوطن العربي والعمل على تقويم وتشكيل لجنة عليا لاختيار افضل رسالة وأطروحة وبراءة اختراع في الجامعات العربية)، واضاف البيان ان (العراق طرح خلال الاجتماع احتضان جمعية كليات العلوم السياسية في العراق وتم التوصية للمؤتمر العام كما قدم العراق ورش عمل على الاتحاد في مجالات استخدام الخلايا الجذعية في علاج العقم وطرائق التدريس والتدريب في التعليم الطبي واستخدام التقنيات الحديثة في تخفيض كلف صناعة الأطراف المساندة و الملكية الفكرية للبحوث وجهات التمويل). وشاركت جامعة الكرخ للعلوم في المؤتمر العلمي الدولي الثامن بشان دور نظم الأستشعار عن بعد والنظم الرافدة في اعادة الأعمار والذي أقيم في دمشق.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (ممثل الجامعة التدريسي رافع عباس حسن شارك ببحث علمي استعرض فيه عن طريقة حزمة من الصور الفضائية حجم الدمار الذي لحق بالمناطق التي تعرضت الى احتلال داعش وبالاخص مدينة الموصل التي كانت الحالة التطبيقية للبحث)، واضاف ان (البحث خلص من خلال استخدام المؤشرات الخاصة بالغطاء النباتي والمياه والابنية الى وجود تناقص ملحوظ في مساحات هذه المؤشرات الثلاثة والتي اعطت دلالات واضحة الى حجم الدمار الذي الحق بها وخلق قاعدة بيانات متنوعة يستطيع من خلالها اصحاب القرار في تحديد اولويات اعادة البناء حيث اثنى المشاركون على هذه الاستراتيجية في اعادة الاعمار من خلال تواجد كل من اصحاب القرار واصحاب المصلحة).