رسالة لرئيس الوزراء المكلف – علي كاظم

أذا تريدني وزير داخلية / فأنا كنت ضابط شرطة ومدير جنسية وتاريخي مشهود بالعمل الوظيفي المميز.أذا تريدني وزير ثقافة واعلام/ فأنا صحفي وكاتب ولدي خزين هائل من المعلومات الثقافية والادارية وأمتلك علاقات واسعة في الوسط الفني والثقافي . أذا تريدني وزير الشباب والرياضة / فأنا رياضي وكنت لاعباً جيداً ولدي خبرة في العمل الاداري والوظيفي وقريباً جدا من الشباب يكفي في صفحتي اكثر من 3000 شاب تربطني معهم علاقة محبة وعشق للوطن وايضا امتلك علاقات واسعة مع اللاعبين والمدربين .أذا تريدني وزير خارجية / فوالله انا افضل من يجيد العلاقات واستطيع أن اقيم علاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم وارفع أسم وطني بكل الميادين .أذا تريدني وزير تربية / فانا متاكد من نجاحي وعملي وسط الطلاب والطالبات ومنذ سنتين وانا ازور مدارسي التي درست بها واعرف كل صغيرة وكبيرة في الوزارة.أذا تريدني وزير النقل والمواصلات / فانا اقرب الناس لسائقي التكسي والكيات واعرف معاناتهم ومعاناة الركاب والمسافرين واستطيع أن ابدع في هذا الوزارة .

أذا تريدني وزير الهجرة والمهجرين / فانا عشت هذه المعاناة وتهجرت من بيتي واعرف معاناة النازحين والتقيت الكثير منهم وكتبت عنهم في جريدة الزمان . اذا تريدني مستشاراً لك / فوالله لن تجد افضل مني لهذا المنصب وساكون أمينً معك ومع الوطن بكل شي وانقل لك كل الاخبار بصدق واقترح عليك الحلول وانت حر أن تاخذ بها أو لا.