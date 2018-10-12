قمة‭ ‬السيسي‭ ‬البشير‭ ‬الوشيكة‭ ‬تبحث‭ ‬الركود‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
على الرغم من الانفراجة فى العلاقات الاثيوبية المصرية التى حدثت فى الفترة الاخيرة خاصة مع تولى رئيس اثيوبى جديد منصب رئيس الوزراء واجتماعه اكثر من مرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى وتأكيده ان اثيوبيا حول سنوات التخزين والملء وهى ماظهرت جليا خلال الاجتماع الاخير الذي تم بين وزراء الري فى الدول الثلاث ، واكد مصدر برئاسة الجمهورية ان ملف سد النهضة سوف يكون على رأس اجندة المباحثات بين الرئيس السيسى والرئيس عمر البشير عند اجتماعهما معا خلال الشهر الجارى . وفى تصريحات خاصة اكد د / محمد عبد العاطى وزير الري ان المباحثات التي تجرى حول هذا الملف ليست سهلة واحيانا تشهد صعودا وهبوطا الا اننا مستمرون فى الحوار وفق المنهج الذى حددته الدولة. واضاف ان مصر وافقت بشكل مباشر على ماجاء فى التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى وقمنا بارسال ملاحظاتنا حول سنوات التخزين والملء وطلبنا من الاطراف الاخرى ارسال ملاحظاتهم الا اننا حتى الان لم نتلق رداً وطلبنا بعقد اجتماع جديد وفى انتظار موافقة الجهات الاخرى على الموعد المقترح .فيما كشف د / اسامة سلام مدير مشاريع المياه فى ابو ظبي في تصريحات خاصة ان السدود الاثيوبية سوف تفاقم الازمة الماليه التي تعاني منها مصر حيث انه من المتوقع انخفاض تصريف السد العالى وتراجع كفاءه نظام الرى ومحطات الطاقه المائية والملاحة وتغيير نظام تدفق النهر .
فى السياق ذاته كشفت الدراسه التى اعدها د / اسامه سلام المساعد بالمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى عن تعرض الاراضى الزراعيه لخسائر فى دلتا النيل بسبب انخفاض التدفقات المائية بسبب التخزين المتوقع لسد النهضة للمياه بنسبة تصل الى 38% فضلا عن تأثير السد على المياه الجوفية فى دلتا النيل وتوقع د/ اسامة سلام ان تعمل مصر على مواجهه عجز المياه بحفر المزيد من المياه الجوفية سواء بشكل قانونى او غير قانونى وفى مواجهة تلك الازمة بدأت الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان بانشاء 25 محطه تحلية لمياه البحر المتوسط يستغرق من 4-5 سنوات كما شرعت الحكومه المصريه فى اتخاذ اجراءات عاجله لتطوير نظام الري بالاضافه الى الحفاظ على احتياطات المياه الجوفية.
من جانبه قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ان مشروعات التوسع بتحلية المياه للخروج من الفقر المائي يعد احد الحلول الناجحة لمواجهة فقر المياه المتوقع خاصه بعد بناء سد النهضه ولكن المشروع تأخر كثيرا ،واضاف انه يجب ايضا عمل محطات لمعالجة مياه الصرف وجعلها مياه عذبه .