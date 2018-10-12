تركيا‭ ‬تفرج‭ ‬عن‭ ‬القس‭ ‬الأميركي‭ ‬برانسون‭ ‬

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قررت‭ ‬محكمة‭ ‬تركية‭ ‬الجمعة‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬القس‭ ‬الاميركي‭ ‬أندرو‭ ‬برانسون‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬احتجازه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ثم‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وواشنطن‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أمل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بأن‭ ‬يعود‭ ‬برانسون‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬و«من‭ ‬دون‭ ‬مشاكل‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬علي‭ ‬آغا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إزمير‭ (‬غرب‭) ‬بالسجن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬وشهرا‭ ‬بحق‭ ‬برانسون‭ ‬لكنها‭ ‬أفرجت‭ ‬عنه‭ ‬لانقضاء‭ ‬مدة‭ ‬محكوميته‭ ‬ولسلوكه‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬وحكم‭ ‬على‭ ‬برانسون‭ ‬بهذه‭ ‬العقوبة‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬ب»دعم‭ ‬منظمات‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬اي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الانفصالي‭ ‬وشبكة‭ ‬الداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬انقرة‭ ‬بتدبير‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬كذلك،‭ ‬تجاوبت‭ ‬المحكمة‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬رفع‭ ‬الاقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬عن‭ ‬برانسون‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬بمغادرة‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬القس‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬مرتديا‭ ‬بزة‭ ‬داكنة‭ ‬وقميصا‭ ‬بيضاء‭ ‬‮«‬انا‭ ‬بريء‭. ‬أحب‭ ‬يسوع،‭ ‬أحب‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬ويقيم‭ ‬برانسون‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬ويدير‭ ‬كنيسة‭ ‬بروتستانتية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬إزمير‭. ‬وينفي‭ ‬اتهامه‭ ‬بممارسة‭ ‬انشطة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬وتسبب‭ ‬اعتقاله‭ ‬بأزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وواشنطن‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬العملة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬وأظهرت‭ ‬هشاشة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭. ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬السابقة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬القس،‭ ‬لكن‭ ‬مقربين‭ ‬منه‭ ‬وواشنطن‭ ‬أبدوا‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬جلسة‭ ‬الجمعة‭. ‬ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬تأكيدهما‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬القس‭ ‬برانسون‭ ‬سيفرج‭ ‬عنه‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وواشنطن‭ ‬التي‭ ‬تعهّدت‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬‮«‬تخفيف‭ ‬ضغوطها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬أنقرة‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬المسيحيون‭ ‬المحافظون‭ ‬الأميركيون‭ ‬إن‭ ‬قضيته‭ ‬تمثل‭ ‬قاعدة‭ ‬انتخابية‭ ‬مهمة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬برانسون‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬قس‭ ‬أميركي‭ ‬رائع‮»‬‭ ‬و»وطني‭ ‬عظيم‮»‬‭ ‬محتجز‭ ‬‮«‬رهينة‮»‬‭.‬

وبعدما‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬القس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬صعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬لهجتها‭ ‬وفرضت‭ ‬سلسلة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬تركيا‭.‬

وفي‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬خصوصا،‭ ‬ضاعفت‭ ‬واشنطن‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬الصلب‭ ‬والالمنيوم‭ ‬التركيين،‭ ‬فردت‭ ‬أنقرة‭ ‬بإجراء‭ ‬مماثل‭.‬

وقال‭ ‬محاميه‭ ‬جيم‭ ‬هالافورت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬أكدنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬قوية‭. ‬لا‭ ‬دليل‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‮»‬‭.‬

وظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مؤشرات‭ ‬الى‭ ‬تراجع‭ ‬التوتر‭ ‬الأميركي‭-‬التركي‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أمله‭ ‬بإطلاق‭ ‬تركيا‭ ‬سراح‭ ‬القس‭ ‬الأميركي‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬إردوغان‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بتحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬برانسون‭ ‬تندد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بينهم‭ ‬سركان‭ ‬غولج‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬ناسا‭ ‬وموظفان‭ ‬تركيان‭ ‬في‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأميركية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬تبدي‭ ‬أنقرة‭ ‬غضبها‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬محكمة‭ ‬أميركية‭ ‬حكما‭ ‬بحق‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬خلق‮»‬‭ (‬بنك‭ ‬الشعب‭) ‬الحكومي‭ ‬محمد‭ ‬حقان‭ ‬أتيلا‭ ‬بالحبس‭ ‬32‭ ‬شهرا‭ ‬لإدانته‭ ‬بمساعدة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭.‬

وقد‭ ‬يتعرض‭ ‬المصرف‭ ‬لغرامة‭ ‬هائلة‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬بأنها‭ ‬تريد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬برانسون‭.‬