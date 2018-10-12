وفد‭ ‬سعودي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وتقرير‭ ‬أمريكي‭ ‬مرعب‭ ‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭ ‬

ترامب‭ ‬لن‭ ‬يسعى‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬للرياض‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬الصحفي‭ ‬المختفي

اسطنبول‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬أتراك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬تركية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تركي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الوفد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة،‭ ‬فيما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬مسؤولين‭ ‬أتراكا‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأميركية‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬أبلغت‭ ‬واشنطن‭ ‬أنها‭ ‬تملك‭ ‬تسجيلات‭ ‬صوتية‭ ‬وفيديو،‭ ‬تظهر‭ ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬‮«‬استجواب‮»‬‭ ‬خاشقجي‭ ‬المختفي‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬و»تعذيبه‭ ‬ثم‭ ‬قتله‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬القنصلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬قطع‭ ‬أطرافه‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بمسؤولين‭ ‬أميركيين‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬للتعليق‭ ‬عليها‭.‬

وصعّدت‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬ضغوطهما‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬لتفسير‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لخاشقجي‭. ‬ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيّب‭ ‬إردوغان‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬القنصلية،‭ ‬مشددًا‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬صامتة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭.‬

وتُهدّد‭ ‬القضيّة‭ ‬العلاقة‭ ‬القويّة‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬بالعملية‭ ‬‮«‬لاستدراج‮»‬‭ ‬خاشقجي‭ ‬لإعادته‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭.‬

وكان‭ ‬خاشقجي‭ ‬كاتب‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأميركية‭ ‬وناقدا‭ ‬لسياسة‭ ‬بلاده‭. ‬وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬حدث‭ ‬للصحافي‭ ‬السعودي‭. ‬وقال‭ ‬الخميس،‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬حول‭ ‬مقتله،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فسيكون‭ ‬أمرا‭ ‬محزنا‭ (…). ‬لا‭ ‬نحبّ‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وأنا‭ ‬لا‭ ‬أحبه‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬سارة‭ ‬ساندرز‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬ومستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الخاص‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجيّة‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أثاروا‭ ‬القضية‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بـ»تفاصيل‭ (‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭) ‬وبأن‭ ‬تلتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتّصل‭ ‬بالتحقيق‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مستعدّ‭ ‬بعد‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬رغم‭ ‬تأكيده‭ ‬أنه‭ ‬يُريد‭ ‬أجوبة‭ ‬على‭ ‬اختفائه‭.‬

العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقّعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬اتفاق‭ ‬تسليح‭ ‬تشتري‭ ‬بموجبه‭ ‬السعودية‭ ‬أسلحة‭ ‬أميركية‭ ‬بـ110‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

اختفى‭ ‬خاشقجي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يكتب‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست،‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬إنه‭ ‬قُتل‭ ‬داخل‭ ‬القنصلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الرياض‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬إنّه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يُبرّر‭ ‬التضحية‭ ‬بالوظائف‭ ‬والعوائد‭ ‬من‭ ‬صفقة‭ ‬الأسلحة‭.‬

وأضاف‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬البيضوي‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مقبولاً‭.. ‬إنّهم‭ ‬ينفقون‭ ‬110‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬المعدّات‭ ‬العسكرية‭ ‬وعلى‭ ‬أمور‭ ‬تخلق‭ ‬الوظائف‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيأخذون‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬ويُنفقونها‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬أيّ‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭. ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬طرقاً‭ ‬أخرى‭. ‬إذا‭ ‬تبيَّن‭ ‬أنّ‭ ‬الأمر‭ ‬سيّئ‭ ‬فهناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬طرق‭ ‬أخرى‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬ترامب‭ ‬مرّةً‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬خاشقجي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬يُعجبنا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بتاتًا‮»‬‭.‬

وصرّح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لشبكة‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬سابقة‭ ‬فظيعة‭ ‬جدًا‭. ‬لا‭ ‬يُمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭. ‬ونحن‭ ‬متشدّدون‭ ‬ولدينا‭ ‬محققون‭ ‬هناك‮»‬‭.‬