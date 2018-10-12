وفد‭ ‬سعودي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وتقرير‭ ‬أمريكي‭ ‬مرعب‭ ‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭ ‬

ترامب لن يسعى للحد من مبيعات الأسلحة للرياض بسبب قضية الصحفي المختفي
اسطنبول – واشنطن – الزمان
وصل وفد سعودي إلى تركيا الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك في سياق التحقيق حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول بعد دخوله قنصلية بلاده، على ما أفادت مصادر رسمية تركية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس إن الوفد وصل إلى أنقرة، فيما أوردت وكالة «الأناضول» الرسمية أنه سيلتقي مسؤولين أتراكا خلال نهاية الأسبوع.
فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ليل الخميس الجمعة أن أنقرة أبلغت واشنطن أنها تملك تسجيلات صوتية وفيديو، تظهر كيف تم «استجواب» خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، و»تعذيبه ثم قتله» داخل القنصلية، قبل أن يتم «قطع أطرافه». ولم يكن في إمكان وكالة فرانس برس التأكد من هذه المعلومات أو الاتصال بمسؤولين أميركيين على الفور للتعليق عليها.
وصعّدت تركيا والولايات المتّحدة ضغوطهما على الرياض لتفسير ما حدث لخاشقجي. ودعا الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان السعودية إلى نشر صور من كاميرات المراقبة في القنصلية، مشددًا الخميس على أنّ بلاده «لن تبقى صامتة» بعد اختفاء خاشقجي.
وتُهدّد القضيّة العلاقة القويّة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق أنه أمر بالعملية «لاستدراج» خاشقجي لإعادته إلى بلاده.
وكان خاشقجي كاتب مقالات في الصحيفة الأميركية وناقدا لسياسة بلاده. وأكد ترامب أنه يريد أن يعرف ماذا حدث للصحافي السعودي. وقال الخميس، تعليقا على التقارير حول مقتله، «إذا حدث ذلك فسيكون أمرا محزنا (…). لا نحبّ ما حدث وأنا لا أحبه. إنه أمر غير جيد».
وأشارت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الى أنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار الرئيس الخاص جاريد كوشنر ووزير الخارجيّة مايك بومبيو أثاروا القضية مع الأمير محمد بن سلمان، وطالبوا بـ»تفاصيل (عن اختفاء خاشقجي) وبأن تلتزم الحكومة السعودية الشفافية في ما يتّصل بالتحقيق».
فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه غير مستعدّ بعد للحدّ من مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، رغم تأكيده أنه يُريد أجوبة على اختفائه.
العام الماضي، وقّعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاق تسليح تشتري بموجبه السعودية أسلحة أميركية بـ110 مليارات دولار.
اختفى خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وقالت مصادر في الحكومة التركية إنه قُتل داخل القنصلية، وهو ما نفته الرياض.
وقال ترامب إنّه لا يستطيع أن يُبرّر التضحية بالوظائف والعوائد من صفقة الأسلحة.
وأضاف من المكتب البيضوي «ذلك لن يكون مقبولاً.. إنّهم ينفقون 110 مليارات دولار على المعدّات العسكرية وعلى أمور تخلق الوظائف لهذا البلد».
وتابع «سيأخذون تلك الأموال ويُنفقونها في روسيا أو الصين أو أيّ مكان آخر. أعتقد أنّ هناك طرقاً أخرى. إذا تبيَّن أنّ الأمر سيّئ فهناك بالتأكيد طرق أخرى لمعالجة الوضع».
وأعرب ترامب مرّةً أخرى عن قلقه بشأن وضع خاشقجي، قائلاً «نحن لا يُعجبنا هذا الأمر بتاتًا».
وصرّح في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز «هذه سابقة فظيعة جدًا. لا يُمكننا أن نسمح لذلك أن يحدث. ونحن متشدّدون ولدينا محققون هناك».