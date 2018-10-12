ترحيل‭ ‬الأنقاض‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك‭ ‬بانتظار‭ ‬قرار‭ ‬الاعمار

روسيا‭ ‬تطالب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بإخراج‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬سوريا

اليرموك‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

بين‭ ‬أبنية‭ ‬مدمرة،‭ ‬تشق‭ ‬جرافة‭ ‬صفراء‭ ‬طريقها‭ ‬لتتوقف‭ ‬أمام‭ ‬تلال‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬تحجب‭ ‬الرؤية‭ ‬عما‭ ‬خلفها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬سائقها‭ ‬برفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬تدريجياً‭ ‬ونقلها‭ ‬الى‭ ‬شاحنة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق‭ ‬الشاهد‭ ‬على‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭. ‬فيما‭ ‬

‭- ‬أفاد‭ ‬دبلوماسيّون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنّ‭ ‬روسيا‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الغربيّة‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخراج‭ ‬عناصر‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬وسوريا،‭ ‬لاعتبارها‭ ‬أنهم‭ ‬يُمثّلون‭ ‬‮«‬تهديدًا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬وباريس‭. ‬وقال‭ ‬ممثّل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مغلق‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬موسكو،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬تهديد‭. ‬نطالب‭ ‬الدول‭ ‬الغربيّة‭ ‬بسحب‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ممثل‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬الإرهابيون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يغادروا‭. ‬إبقاؤهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ليس‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دبلوماسي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أخرجوهم‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتواجدون‭ ‬بها،‭ ‬وبخاصة‭ ‬من‭ ‬إدلب‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬دبلوماسي‭ ‬آخر‭ ‬اشترط‭ ‬أيضا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭.‬

وتحول‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬رمزاً‭ ‬لمعاناة‭ ‬قلّ‭ ‬نظيرها،‭ ‬بعدما‭ ‬شكل‭ ‬ساحة‭ ‬معارك‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭ ‬تناوبت‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه،‭ ‬وتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬وحصار‭ ‬محكم‭ ‬دفع‭ ‬سكانه‭ ‬للفرار‭ ‬منه‭.‬

في‭ ‬أروقة‭ ‬المخيم‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬سكانه،‭ ‬يطغى‭ ‬مشهد‭ ‬الدمار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سواه‭. ‬ولا‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬أنحائه‭ ‬الا‭ ‬ضجيج‭ ‬جرافات‭ ‬وشاحنات‭ ‬تتنقل‭ ‬بين‭ ‬شوارعه‭ ‬الضيقة،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬عليه‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬منه‭. ‬ومنذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬بدأت‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬من‭ ‬المخيم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬شهراً‭ ‬إضافياً‭.‬

ويقول‭ ‬المهندس‭ ‬محمود‭ ‬الخالد‭ (‬56‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬دخلنا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬كان‭ ‬المشهد‭ ‬مرعباً‭ ‬وصادماً‭ ‬للغاية،‭ ‬لكن‭ ‬الصورة‭ ‬بدأت‭ ‬تتضح‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بعدما‭ ‬باشرنا‭ ‬التنظيف‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬‮«‬أزلنا‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الأنقاض،‭ ‬وفتحنا‭ ‬كل‭ ‬الطرقات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والهدف‭ ‬التمهيد‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المخيم‭ ‬وإعادة‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬لاحقة‭.‬

وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬مسح‭ ‬أولي‭ ‬للأضرار،‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أبنية‭ ‬المخيم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬بينما‭ ‬يحتاج‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬ترميم‭ ‬وتدعيم‭ ‬بينما‭ ‬البقية‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭. ‬ويُعد‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك‭ ‬أكبر‭ ‬المخيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وكان‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬سوريون‭. ‬لكن‭ ‬الحرب،‭ ‬التي‭ ‬وصلته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬مع‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عليه‭ ‬وحصاره‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ثم‭ ‬دخول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬أجبرت‭ ‬سكانه‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وخارجها‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬نشرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬صورة،‭ ‬تعتبر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الأكثر‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬مآسي‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتظهر‭ ‬حشوداً‭ ‬ضخمة‭ ‬تخرج‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬بين‭ ‬الأبنية‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬اليرموك‭ ‬بانتظار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭.‬

بانتظار‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬الحكومة‮»‬

ويكاد‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬شارع‭ ‬أو‭ ‬حارة‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬على‭ ‬المخيم‭. ‬ونقل‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مشاهدته‭ ‬لأدراج‭ ‬معلقة‭ ‬بأبنية،‭ ‬ومنازل‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬منها‭ ‬سوى‭ ‬بضعة‭ ‬جدران‭ ‬أو‭ ‬أعمدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬تلال‭ ‬من‭ ‬الحجارة‭.‬

على‭ ‬نقطة‭ ‬أمنية‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المخيم،‭ ‬يضع‭ ‬جنود‭ ‬سوريون‭ ‬كمامات‭ ‬لتجنّب‭ ‬تنشق‭ ‬الغبار‭ ‬المتصاعد‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‭. ‬وفي‭ ‬الأزقة‭ ‬الضيقة،‭ ‬ينهمك‭ ‬سائقو‭ ‬الجرافات‭ ‬برفع‭ ‬حجارة‭ ‬ضخمة‭ ‬وقضبان‭ ‬حديد‭ ‬ملتوية،‭ ‬بينما‭ ‬تغادر‭ ‬شاحنات‭ ‬تباعاً‭ ‬لإفراغ‭ ‬حمولتها‭.‬

يشير‭ ‬الخالد،‭ ‬إبن‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك،‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬المتضرر‭ ‬ثم‭ ‬مكتبه‭ ‬المدمر‭ ‬وبيوت‭ ‬عائلته،‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬كل‭ ‬زاوية‭ ‬في‭ ‬المخيم‭. ‬هنا‭ ‬ترعرعتُ‭ ‬وكبرت‭ ‬وأنا‭ ‬متفائل‭ ‬بعودته‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭.‬

وتضع‭ ‬دمشق‭ ‬إعادة‭ ‬الأعمار‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬أولوياتها‭. ‬وكرر‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬مراراً‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ستعتمد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الصديقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قدرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلفة‭ ‬الدمار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بسوريا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

ولم‭ ‬تتضح‭ ‬الخطوات‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستلي‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬اليرموك،‭ ‬إذ‭ ‬تحتاج‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الخالد‭.‬

ويوضح‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬السياسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أنور‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬بانتظار‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬مخططاً‭ ‬لاعمار‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بدمشق‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬دولية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬المخيم،‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬سنتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬عندما‭ ‬نتفق‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬المسؤول‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبدأ‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬لعودة‭ ‬أهالينا‭ ‬الى‭ ‬المخيم‮»‬‭.‬

‮«‬أسى‭ ‬شديد‮»‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬المخيم‭ ‬‮«‬صعبة‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلنته‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬الجيش‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المخيم،‭ ‬جراء‭ ‬غياب‭ ‬كامل‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬وكهرباء‭ ‬ومنشآت‭ ‬صحية‭ ‬وخدمات‭ ‬أساسية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬كريس‭ ‬غانيس‭ ‬حينها‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اليرموك‭ ‬اليوم‭ ‬غارق‭ ‬في‭ ‬الدمار،‭ ‬ويكاد‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬أي‭ ‬منزل‮»‬‭ ‬منه،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مماثلة،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيل‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للناس‭ ‬العودة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تدخل‭ ‬منظمة‭ ‬أونروا‭ ‬إلى‭ ‬المخيم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منه‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬للمدنيين‭ ‬بالعودة‭ ‬اليه‭ ‬منذ‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

رغم‭ ‬تقدّمه‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬يشارك‭ ‬ابراهيم‭ ‬عم‭ ‬علي‭ (‬74‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض‭. ‬يتجول‭ ‬بين‭ ‬الجرافات‭ ‬غير‭ ‬مكترث‭ ‬بالغبار‭ ‬والتراب‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬شعره‭ ‬وثيابه‭.‬

ويقول‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابن‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك،‭ ‬وأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬إزالة‭ ‬الأنقاض،‭ ‬‮«‬شعرتُ‭ ‬بأسى‭ ‬شديد‭ ‬حين‭ ‬شاهدتُ‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬عشت‭ ‬فيه‭ ‬وإخوتي‭ ‬مدمراً‭ (‬‭…) ‬اليوم‭ ‬تشتّتنا‭ ‬وتبعثرنا‮»‬‭.‬

ويتمنى‭ ‬علي‭ ‬‮«‬مساعدة‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المخيم‮»‬،‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬بداية،‭ ‬له‭ ‬أيضاً‭ ‬نهاية‭. ‬وها‭ ‬قد‭ ‬بدأنا‮»‬‭.‬

ويتابع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬لا‭ ‬أشهد‭ ‬إعمار‭ ‬المخيم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬لكن‭ ‬يكفيني‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البداية‮»‬‭.‬