‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬يدعو‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
دعا أمس الجمعة، العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى دراسة إمكانية «فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، واشترط أن «تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم.» . وأوضح أن هذا التوجه يأتي من «الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا.» .
وأضاف أن ممن شأن ذلك أن يوفر «الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات.» . من جانب آخر، لقي إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، «الزيادة في الدعم المالي العمومي الموجه للأحزاب» من أجل التحليل والابتكار ، في افتتاحه البرلمان، مساء أمس الجمعة، دورة تشرين الأول (أكتوبر) للبرلمان، برسم السنة التشريعية الثالثة تصفيقات حارة من طرف النواب البرلمانيين. وفي هذا الصدد أوضح أن ما « يضفي على هذه السنة التشريعية طابعا خاصا، كونها تأتي في مرحلة شعارها «روح المسؤولية والعمل الجاد». وبعد أن ذكر الملك في خطابه بضرورة «التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والاختلافات.» ، أبرز أن الأغلبية والمعارضة من البرلمانيين يتحملون «مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا.» كما أشار خطاب العاهل المغربي إلى إعادة النظر في دعم الأحزاب المغربية من أجل استمراريتها، في تأطير المواطنين، وقال: «إننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها» ، وقال « لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.» ، ركز أيضا، على هاجس توفير فرص الشغل، وهذه المرة استهدف الوسط القروي من أجل خلق تدابير لتشغيل الشباب.
وشدد الملك محمد السادس، أن ما يهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي يعتمدها، من أجل «تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.» .
وعلى المستوى الاجتماعي ، دعا الملك ، إلى تبسيط المساطر، وقال: «لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة.وشدد على ضرورة « وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين» ، وأضاف سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال «إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.» .
من جهة أخرى، اعتبر خبراء ومختصون في تحليلهم لخطاب العاهل المغربي، أن الخطاب كان موجه إلى المجتمع ، وتضمن إجابات على الاحتقان والانتظارات داخل المجتمع.
وفي هذا الصدد أكد الملك في خطابه أن التوجيهات الهامة، التي قدمها بخصوص «قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم.».
وأوضح أن «الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.» .
من جانب آخر، اعتبر محللون أن الخطاب جاء في مرحلة خاصة وحمل البرلمان والحكومة والمنتخبين المسؤولية، وفي هذا الصدد تضمن الخطاب النفس التوجيهي ولأول مرة تم إدخال الأجندة الزمنية وجعلها مرتبطة بالخطاب الملكية وتم تحديدها في ثلاثة أشهر لاشتغال إحدى اللجن ، وقال:
«لذا قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله.» .
ودعا الخطاب الملكي إلى مزيد من التفاؤل وإذكاء روح الوطنية ، حيث انصب على الاهتمام بالعالم القروي، حيث شدد على ضرورة إعادة النظر في المنتوج الفلاحي، وأوضح الملك في خطابه أن «القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي.» .
كما أكد أن « غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.» ، وقال لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي.
ودعا الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على «المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي.» .