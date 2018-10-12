عندما يصبح السلطان صعلوكاً؟! – حسن النواب

كلام صريح
قبل أسابيع مرَّتْ الذكرى المؤلمة لرحيل الشاعر حسين السلطاني؛ وموت صعلوك يعني فقدان نبلةٍ من كنانةِ قوس التمرّد، وموت صعلوك يعني احتلال مكانه من قبل زائف وغشاش، وموت صعلوك يعني أن الظلم مازال يسود في وطنه، وموت صعلوك يعني انطفاء ضوء كان يقاوم الظلام، وموت صعلوك يعني ضياع بوصلة في زحام المدينة، وموت صعلوك يعني وحشة في حانة منسية وحديقة مهملة وقبو رطب وفندق رخيص، وموت صعلوك يعني ذلك الرصيف أمسى بلا حارس، وموت صعلوك يعني ظهور شرخ في مرآة الحياة.. هكذا خطرت الأفكار برأسي هذا الصباح عندما تذكرت صديقنا الصعلوك حسين السلطاني الذي أطبقت مخالب الموت على خناقه قبل عام، السلطاني كان من اكثر الشعراء أناقة في سنوات الثمانينيات، حتى مجموعته الشعرية الأولى التي أصدرها على حسابه الخاص برغم الحصار الخانق كانت جذابة وإزدان غلافها بصورته وهو يـتأمل أفقاً بعيداً وكان عنوانها “مثل مهر أو أيل نافر” أن لم تخذلني الذاكرة، لم اصدق هيأته المشرّدة عندما جلس إلى جواري في نادي الأدباء عند زيارتي الأخيرة للبلاد، كان ثملاً ليس من الخمرة فحسب إنما من وجعٍ عظيم يلوب في كيانه المدمر، خلتُ للوهلة الأولى أن السلطاني يفتعل الألم والتشرد والهذيان، ولكن مع مرور الوقت على جلستنا بدأت تتكشف رويدا رويدا أوجاعه الصادقة التي كانت تسيل مع دمعه المنكسر على قميصي الأسود، لم أشأ أن أسأله عن سر هذا التحول الدراماتيكي في حياته، فلقد خمّنتُ أنَّ عارضاً إنسانياً لا يرحم اخترق حياته السلطانية وأحال رونقها الذي عهدته إلى هشيم مهين، في ذلك اللقاء كان يشرب خمرته الحادة تحت وطأة فوبيا لعينة تحاصره، كان يشكو من قسوة إدارة نادي الاتحاد ومنعه من شرب الكحول بسبب المشاكل العويصة التي يخلفها في كل جلسة، مثل مفزوع يدلق الكأس إلى جوفه متلفتاً بهلع يميناً ويساراً، ولما حذرته من المبالغة في خوفه غير المبرر، لاذ بصمت مريب بينما سال الدمع على وجهه ثقيلاً مثل خمرة معتقة، وفي لحظة طلب أن يكون هو المحاور بلقاء معي مزمع تصويره في قناة الحرية لبرنامج ” مبدعون “، رحَّبتُ بالفكرة واقترحت عليه شراء ملابس جديدة أتكفل بدفع ثمنها، رفع رأسه وتأملني بعينين مهزومتين وهمس بلوعة : طيبتك تربكني يا نوّاب.. وبكفٍّ مرتجفة وضع كأسه أمامي حتى أدلق فيها الشراب، عندما ذهبت إلى قناة الحرية لم أجد السلطاني ولم يكن له أي أثر، حينها أدركت أن الصعلكة قد نالت من بهاء السلطاني بقسوة، وقبل تسعة أيام من رحيله المفجع طلب صداقتي على فيس بوك، وافقت فورا وأرسل لي رسالة قصيرة على بريدي كتب فيها:
- نوابنا الجميل.. كم أنا مشتاق لك أيها العزيز
أجبتهُ:
- حبيبي حسين.. أما زلت مدمناً على الألم؟
- حبيبي حسن.. نعم الألم والخسارات والشعور الشاهق بالمرارة.
وها أنت أيها السلطاني بعد أن يئست من شعرك، تشبثت بصعلكة كانت غريبة عنك حتى أغوتك وأصبحت جزءا منها، خذلك الشعر وخذلتك الصعلكة، وكلماتك التي تركتها على الأرض لم يبق منها سوى مشهد فجيعة أخير لجسدك المسحوق وهو يخطو متعثرا إلى التراب.. لا ترتبك فهناك كزار وجان وعقيل وعبد اللطيف الراشد وهادي السيد وعدنان العيسى وصباح العزاوي وحامد الموسوي وسواهم من الصعاليك بانتظارك عند باب الجنة.. خفّ خطاك نحوهم أيها الصعلوك قبل أن يحلّ الظلام.