سلافة‭ ‬معمار‭ ‬تخوض‭ ‬مع‭ ‬طليقها‭ ‬تحدي‭ ‬العمر‭ ‬

القاهرة - الزمان
قررت الفنانة السورية سلافة معمار، خوض تجربة تحدي العمر، واختارت طليقها الفنان والمخرج سيف الدين سبيعي، ليكون شريكًا لها في هذه التجربة في أول لقاء يجمعهما إعلاميًا بعد انفصالهما في 2013 .
التحدي بدأ مع النجمين من سن الستين وحتى الثمانين، وشهدت اللحظات الأولى لهما مزيجًا من الضحك والبكاء في الوقت نفسه بسبب التغير الكبير في الملامح.
”السبيعي”،قال خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين سلافة في برنامج «حكايتي مع الزمان»، مع الإعلامية ريما الكركي، والمذاع عبر فضائية دبي، إنها تشبه مديرات المدرسة بسبب إطلالتها في سن الستين، أما في عمر الثمانين فوصفها بالملكة اليزابيبث، مؤكدًا أنها ينقصها الكاب فقط، أما هو فشبهته بخاله في الحقيقة.
كما وضع عناوين لنفسه في عمر الثمانين تضمنت خيبات الأمل، والانكسار، والنجاح، في نفس الوقت، أما سلافة فرأت نفسها في حالة تصالح مع الحياة وسلام داخلي.
ووجهت سلافة رسالة للسبيعي، عند وصوله لسن الثمانين بأن يعتني بنفسه ويهتم بصحته.
يذكر أن سيف الدين سبيعي، وسلافة معمار، لديهما ابنة واحدة تدعى دهب، وكشف عن أسباب انفصالهما والذي تم في 2013 أنه هو السبب، لأنه يفضل الوحدة ولا يفضل الحياة العائلية.