إقلاع‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

سنغافورة‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬سنغافورة‭ ‬الخميس‭ ‬طائرة‭ ‬إيرباص‭ ‬تملكها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سنغابور‭ ‬إيرلاينز‮»‬‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تستغرق‭ ‬قرابة‭ ‬19‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الرحلة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬كيو‭ ‬22‮»‬‭ ‬أقلعت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬23,35‭ ‬‭(‬15,35‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬150‭ ‬راكباً‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭.‬

وبين‭ ‬الركاب‭ ‬67‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬و94‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الممتازة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬راكب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬ويتناوب‭ ‬طياران‭ ‬ومساعدان‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬طائرة‭ ‬ايرباص‭ ‬للرحلات‭ ‬الطويلة‭ ‬‮«‬ايه‭.‬350-900‭ ‬يو‭ ‬إل‭ ‬آر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستجتاز‭ ‬16700‭ ‬كيلومتر‭ ‬بين‭ ‬سنغافورة‭ ‬ونيويورك‭. ‬وأشارت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬فترات‭ ‬عمل‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحدّ‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الاستراحة‭ ‬القانونية‭ ‬وهي‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭. ‬ويكمن‭ ‬التحدي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الركاب،‭ ‬بتمرير‭ ‬الوقت‭. ‬وسيكون‭ ‬بوسع‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يُحضروا‭ ‬كتابا‭ ‬أو‭ ‬كتابين‭ ‬للقراءة،‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬أفلام‭ ‬وبرامج‭ ‬تلفزيونية‭ ‬تصل‭ ‬مدتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬1200‭ ‬ساعة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭.‬

وبحسب‭ ‬شركة‭ ‬الطيران،‭ ‬ستتضمّن‭ ‬الوجبات‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬أطباقاً‭ ‬مختارة‭ ‬لتأمين‭ ‬‮«‬الرفاهية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجوّ‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬التجربة‭ ‬وخغص‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجم‭ ‬عن‭ ‬قضاء‭ ‬يوم‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الجوّ،‭ ‬صممت‭ ‬الطائرة‭ ‬ليكون‭ ‬سقفها‭ ‬مرتفعا‭ ‬ونوافذها‭ ‬أكبر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بإضاءة‭ ‬خاصة‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬اختلاف‭ ‬التوقيت‭ ‬عبر‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬الألوان‭.‬