غوغل‭ ‬ستطلق‭ ‬نسخة‭ ‬بحث‭ ‬خاضعة‭ ‬للمراقبة

اصلاح خلل كارثي في تطبيق التراسل واتس آب
نيويورك - الزمان
كشف تقرير صحفي، عن اتجاه شركة جوجل الى إطلاق نسخة خاصة من تطبيقها للبحث «سيرش» خاضعة للمراقبة في الصين خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لتقرير موقع «ذي إنترسبت»، الذي استند على وثائق مسربة، فقد عقد مدير محرك «سيرش»، بن غوميز، اجتماعا مع مجموعة موظفين في غوغل لتهنئتهم على العمل على منصة البحث الجديدة، التي تحمل الاسم الكودي «دراغون فلاي».
وبحسب الوثائق الذي حصل عليها «ذي إنترسبت» فقد تحدث غوميز عن فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر لإطلاق الخدمة.
ويأتي هذا التقرير ليكذب البيانات الرسمية لكبار مسؤولي غوغل، التي تنفي تطوير خدمة بحث تخضع للرقابة بالصين، يمكنها حظر كلمات مثل «ديمقراطية» و»احتجاج سلمي».
ورغم عدم الإعلان عنه رسميا إلا أن الأخبار، التي تحدثت عن المشروع المزعوم «دراغون فلاي» تسببت في العديد من الانتقادات لغوغل من قبل الرافضين للفكرة. وأبرز انتقادات المشروع جاءت على لسان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الذي قال الأسبوع الماضي أن تطبيق «دراغون فلاي» سيعزز من القبضة الرقابية للحكومة الصينية ويهدد خصوصية المستخدمين في الصين, وفقا لسكاي نيوز
فيما قال تطبيق (واتساب) للتراسل الإلكتروني التابع لشركة (فيسبوك) يوم أمس الاول إنه أصلح أحدث خلل بمنصته سمحت لمتسللين بالتحكم في تطبيقات مستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم.
وجاء الإعلان في أعقاب تقارير من موقعي (زد.دي دوت نت) و(ذا ريجستر) المعنيين بأخبار التكنولوجيا أفادت بأن الخلل، الذي أثر على تطبيقات (واتساب) بهواتف أبل والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة جوجل، جرى اكتشافه أواخر أغسطس الماضي وأن فيسبوك أصلحته في مطلع أكتوبر الجاري. وقال (واتساب) بحسب رويترز «نعمل بصورة منتظمة مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم لضمان أن يظل واتساب آمنا وموثوقا به. أدخلنا على الفور تعديلا على نسخة واتساب الأحدث لحل المشكلة».
وذكر موظف في (واتساب) مطلع على التعامل مع القضية أنه لا توجد أدلة على أن متسللين استغلوا بالفعل الخلل في شن هجمات إلكترونية.
وقال متحدث باسم شركة جوجل إنها ليست على دراية باستخدام الخلل في شن هجوم قبل إصلاحه.