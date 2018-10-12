التدهور‭ ‬النفسي‭ ‬يصيب‭ ‬مرضى‭ ‬الروماتيزم

برلين – الزمان
قالت البروفيسورة الألمانية كيرستين ميندين إن الأمراض النفسية تهاجم مرضى الروماتيزم بصفة خاصة؛ حيث يعد مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق، وذلك بسبب قيود الحركة والآلام المزمنة والإنهاك المستمر. لذا تنصح طبيبة الروماتيزم الألمانية المرضى باستشارة طبيب نفسي أيضاً، حيث يمكن للمرضى من خلال العلاج السلوكي المعرفي تعلم استراتيجيات لمواجهة الخوف والتوتر النفسي والألم، وذلك بتحليل النماذج السلوكية الحالية وتصحيحها. فيما لا يعد الروماتيزم حِكراً على كبار السن فقط، حيث إنه يهاجم الأطفال أيضاً. ويعد تشخيص الروماتيزم لدى الأطفال أمراً صعباً، كما أن العلاج يمثل تحدياً كبيراً للأسرة.
قال الدكتور فيليب شوف، أخصائي الروماتيزم لدى الأطفال، إن أعراض الروماتيزم لدى الأطفال تتمثل في تيبس المفاصل صباحاً وتورم مفصل الركبة وكذلك مفصل المعصم.
ومن الأعراض الأخرى تجنب المشي واتخاذ وضعية حماية بشكل متكرر، كالعرج أو تجنب فرد الركبة بشكل كامل مثلاً. وينبغي استشارة الطبيب فوراً في حال استمرار هذه الأعراض لمدة تزيد عن أسبوعين.
ومن جانبها، أشارت البروفيسورة كيرستين ميندين، أخصائية الروماتيزم لدى الأطفال، إلى أن أكثر أنواع الروماتيزم شيوعاً في مرحلة الطفولة هو التهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي (Juvenile idiopathic arthritis)، والذي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة المفاصل ويُصيبها بالتهابات. وعادة ما يبدأ المرض بألم بأسفل الظهر (الفقرات القطنية) وألم في الورك، كما أنه يهاجم الرقبة ومنتصف الظهر، علما بأن المرض يهاجم كل المفاصل في الجسم كالكاحل ومفاصل اليد ومفاصل الحوض.
ويسمع المريض عند الحركة أصوات طقطقة المفاصل، نظراً لأن المرض يسبب تيبساً بالمفاصل، بالإضافة إلى الآلام الليلية في أسفل الظهر والرقبة، فضلاً عن الشعور العام بالتعب والخمول. وبعد تطور المرض غالباً ما يتسبب في انتفاخ المفاصل المصابة واحمرارها.
وأكدت ميندين على أهمية العلاج المبكر للروماتيزم لدى الأطفال، موضحة أن ثلاثة من كل أربعة أطفال خضعوا للعلاج في غضون 6 أسابيع من الإصابة بالمرض، تختفي لديهم المتاعب تماماً، لدرجة أنه يمكنهم التخلي عن الأدوية بعدما يصيروا بالغين.