التدهور‭ ‬النفسي‭ ‬يصيب‭ ‬مرضى‭ ‬الروماتيزم

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬البروفيسورة‭ ‬الألمانية‭ ‬كيرستين‭ ‬ميندين‭ ‬إن‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬تهاجم‭ ‬مرضى‭ ‬الروماتيزم‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة؛‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مرضى‭ ‬الروماتيزم‭ ‬أكثر‭ ‬عُرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬واضطرابات‭ ‬الخوف‭ ‬والقلق،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬قيود‭ ‬الحركة‭ ‬والآلام‭ ‬المزمنة‭ ‬والإنهاك‭ ‬المستمر‭. ‬لذا‭ ‬تنصح‭ ‬طبيبة‭ ‬الروماتيزم‭ ‬الألمانية‭ ‬المرضى‭ ‬باستشارة‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬أيضاً،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬تعلم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخوف‭ ‬والتوتر‭ ‬النفسي‭ ‬والألم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحليل‭ ‬النماذج‭ ‬السلوكية‭ ‬الحالية‭ ‬وتصحيحها‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬الروماتيزم‭ ‬حِكراً‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يهاجم‭ ‬الأطفال‭ ‬أيضاً‭. ‬ويعد‭ ‬تشخيص‭ ‬الروماتيزم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬أمراً‭ ‬صعباً،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬يمثل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للأسرة‭.‬

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬فيليب‭ ‬شوف،‭ ‬أخصائي‭ ‬الروماتيزم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬إن‭ ‬أعراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تيبس‭ ‬المفاصل‭ ‬صباحاً‭ ‬وتورم‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬وكذلك‭ ‬مفصل‭ ‬المعصم‭. ‬

ومن‭ ‬الأعراض‭ ‬الأخرى‭ ‬تجنب‭ ‬المشي‭ ‬واتخاذ‭ ‬وضعية‭ ‬حماية‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬كالعرج‭ ‬أو‭ ‬تجنب‭ ‬فرد‭ ‬الركبة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مثلاً‭. ‬وينبغي‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬فوراً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬أسبوعين‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬البروفيسورة‭ ‬كيرستين‭ ‬ميندين،‭ ‬أخصائية‭ ‬الروماتيزم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬الروماتيزم‭ ‬شيوعاً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬هو‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬الشبابي‭ ‬‭(‬Juvenile‭ ‬idiopathic‭ ‬arthritis‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬أمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية،‭ ‬حيث‭ ‬يهاجم‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬المفاصل‭ ‬ويُصيبها‭ ‬بالتهابات‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يبدأ‭ ‬المرض‭ ‬بألم‭ ‬بأسفل‭ ‬الظهر‭ ‬‭(‬الفقرات‭ ‬القطنية‭)‬‭ ‬وألم‭ ‬في‭ ‬الورك،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يهاجم‭ ‬الرقبة‭ ‬ومنتصف‭ ‬الظهر،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المرض‭ ‬يهاجم‭ ‬كل‭ ‬المفاصل‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬كالكاحل‭ ‬ومفاصل‭ ‬اليد‭ ‬ومفاصل‭ ‬الحوض‭.‬

ويسمع‭ ‬المريض‭ ‬عند‭ ‬الحركة‭ ‬أصوات‭ ‬طقطقة‭ ‬المفاصل،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬المرض‭ ‬يسبب‭ ‬تيبساً‭ ‬بالمفاصل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الآلام‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الظهر‭ ‬والرقبة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الشعور‭ ‬العام‭ ‬بالتعب‭ ‬والخمول‭. ‬وبعد‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬انتفاخ‭ ‬المفاصل‭ ‬المصابة‭ ‬واحمرارها‭.‬

وأكدت‭ ‬ميندين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العلاج‭ ‬المبكر‭ ‬للروماتيزم‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬خضعوا‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض،‭ ‬تختفي‭ ‬لديهم‭ ‬المتاعب‭ ‬تماماً،‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬يمكنهم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الأدوية‭ ‬بعدما‭ ‬يصيروا‭ ‬بالغين‭.‬