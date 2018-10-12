وعكة‭ ‬صحية‭ ‬مفاجئة‭ ‬لتامر‭ ‬حسني‭ ‬

القاهرة – الزمان
قالت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفنان المصري الشاب نقل بصورة عاجلة إلى أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وأكدت الصفحة في المنشور أنه «تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل الى أحد مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدًا بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة واحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية».
وفقد تامر صوته في أغسطس الماضي، بعد تعرضه لإجهاد شديد في الأحبال الصوتية عقب حفله الكبير الذي أحياه بالساحل الشمالي، إذ أعلن فريق الأطباء المعالج له، أن حالة تامر تستلزم راحة لا تقل عن أسبوعين يبتعد خلالها عن الغناء، حتى لا يتعرض لمشكلة كبيرة قد تؤدى إلى عدم الغناء مرة أخرى.
وكان النجم تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس، لطلبة جامعة الأهرام الكندية، في التجمع الخامس، احتفالًا بمرور 15 عاما على إنشاء الجامعة، ويبدأ الدخول من الساعة الرابعة عصرًا.