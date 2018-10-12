وعكة‭ ‬صحية‭ ‬مفاجئة‭ ‬لتامر‭ ‬حسني‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للفنان‭ ‬تامر‭ ‬حسني‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬الشاب‭ ‬نقل‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابته‭ ‬بوعكة‭ ‬صحية‭.‬

وأكدت‭ ‬الصفحة‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الفنان‭ ‬تامر‭ ‬حسني‭ ‬منذ‭ ‬قليل‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬منطقة‭ ‬‮٦‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬فور‭ ‬إصابته‭ ‬بوعكة‭ ‬صحية‭ ‬شديدة‭ ‬جدًا‭ ‬بعد‭ ‬انتهائه‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬برنامج‭ ‬صاحبة‭ ‬السعادة‭ ‬واحتمالات‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬أحباله‭ ‬الصوتية‮»‬‭.‬

وفقد‭ ‬تامر‭ ‬صوته‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإجهاد‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬الأحبال‭ ‬الصوتية‭ ‬عقب‭ ‬حفله‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أحياه‭ ‬بالساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالج‭ ‬له،‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬تامر‭ ‬تستلزم‭ ‬راحة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أسبوعين‭ ‬يبتعد‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬الغناء،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعرض‭ ‬لمشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬قد‭ ‬تؤدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الغناء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وكان‭ ‬النجم‭ ‬تامر‭ ‬حسني،‭ ‬يستعد‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬لطلبة‭ ‬جامعة‭ ‬الأهرام‭ ‬الكندية،‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الخامس،‭ ‬احتفالًا‭ ‬بمرور‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬الجامعة،‭ ‬ويبدأ‭ ‬الدخول‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرًا‭.‬