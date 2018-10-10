الطاقة البشرية – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد
أعظم طاقة في الأرض هي الطاقة البشرية، رغم أن كلّ الطاقات التي اكتشفها الإنسان أو التي تمت صناعتها ضرورية، إلا أن الطاقة البشرية نعمة من نعم الله العظمى.
قد تنفذ الطاقة المصنعة، إلاَّ أن طاقة الانسان لا تنفد، مع إيمان هذا الانسان بالوجود، والايمان بالطاقة التي وضعها الله أمانة في قلبه وقلبه، ثم الايمان بتفكير شمولي يمكن أن تستفيد من تفكيره وعقله كل الانسانية.
لكن، إذا كانت منظمات عالمية بيئية وحكومات، تنادي وتشدد بضرورة المحافظة على الطاقات، والدعوة إلى استغلال الطاقات البديلة الريحية والحرارية، إلا أن الانسان يبقى هو محرك هذه الطاقات بالعقل والارادة، لكن تجعل منه السياسات في موقع المتفرج أو يكون الاستعلاء عليه والاستغناء عنه ، بما في ذلك الأدمغة والأطر العليا، التي لها كفاءات بالامكان أن تقوم بدور فعال وناجع، لو أتيحت لها الفرصة، وأعطيت لها الامكانيات في مجال اختصاصها، لقدمت للإنسانية ثمار ما حصدته من علوم.
وللأسف فالعقل العربي، وطاقاته البشرية مصيرها الأرشيف، وثلاجة - التَّجميد - ووضعها في قوائم رهن الاشارات والانتظار، فكم من أطر عليا يتم توظيفها في أقسام الحالة المدنية أو سجنها في مكاتب وإخضاعها تحت الحراسة النظرية، وعليها احترام مواعيد الدخول والخروج، وفق الدوام اليومي، في الوقت يجب ان يكون مكان هذه العقول البشرية؛ العمل في الميدان؛ وفي مراكز البحوث والدراسات، من أجل العطاء والإبداع العلمي.
أين تذهب هذه الطاقة البشرية العربية، لما يتم وضعها في رفوف الاحتياط و مواقع الأشغال الشاقة؟ إذن تبقى الهجرة هي البديل، من أجل إثبات الذات وتحقيق الطموح وضمان مستقبل للعيش الكريم.
والتعامل مع هذه الطاقة البشرية العربية بنوع من الحيف واللامبالاة هي عقدة وراثية، لكن الغرب، يقتنص الطاقة البشرية ويوظفها لصالحه، ولهذا السبب فالغرب هو المتفوق علينا، وقد تلام الحكومات العربية التي أنفقت أموالا طائلة لتكوين طاقات بشرية إلا أنها في نهاية المطاف تتقاعس، وتترك ثروتنا وطاقاتنا البشرية تهاجر، وتستقر حسب هواها بعد أن همشت ووجدت أن طاقتها وطموحها يهدران سدى.
ولتصويب أخطاء الحكومات وأصحاب القرار، فالقاعدة تقول أن لا مجال للعقد النفسية في مجال الاستثمار في مجال الطاقة البشرية الخلاقة من أجل توفير كفاءات عليا لأي بلد.
لماذا نجد المواطن العربي يتفوق لما يهاجر؟ .. أين الخطأ لنصححه؟ هل فينا أم في استراتيجيات السياسات العمومية العربية التي هي عرجاء وضريرة ؟.
هناك في هذا الاطار، عدة قضايا تهم الاقتصاد والمجتمع، تحتاج إلى تغيير جذري ، في ظل ارتفاع صارخ للفوارق الاجتماعية والمجالية في السنوات الأخيرة، وهذه كلها أسباب تعرقل الارتقاء الاجتماعي، ولعل السبب الرئيسي لما تشهده بعض البلدان من تدفق للهجرة السرية عبر قوارب الموت نحو الضفة الأخرى يمكن أن نلخصه في سببين هما «الفقر والبطالة» .
إذن، ما هي الحلول الجذرية للتصدي لهذا التدفق الجديد من الهجرة السرية، هل يبدأ من السياسة، وينتهي في تقارير مكاتب الدراسات المستنسخة التي تستنزف ميزانيات من المال العام في تشخيص كذا ظواهر اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ؟