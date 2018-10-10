اعصار‭ ‬يعلّق‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬ظفار‭ ‬وفلوريدا‭ ‬تستعد‭ ‬لوصول‭ ‬مايكل‭ ‬الأشد‭ ‬خطورة

واشنطن‭ ‬‭- ‬مسقط‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

أعلنت‭ ‬عُمان‭ ‬تعليق‭ ‬الدراسة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ظفار‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬إعصار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬مسقط،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬إعصار‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬السلطنة‭ ‬وفي‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭. ‬وقالت‭ ‬مديرية‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬ظفار‭ ‬‭(‬نحو‭ ‬950‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬مسقط‭)‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬حرصا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬والعاملين‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬المحافظة‭ ‬كمراكز‭ ‬إيواء‭ ‬للمواطنين‮»‬‭. ‬وتستعد‭ ‬المحافظات‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وجزر‭ ‬يمنية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬بينها‭ ‬سقطرى،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬إعصار‭ ‬‮«‬لبان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬فيه‭ ‬120‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يصنّف‭ ‬خبراء‭ ‬‮«‬لبان‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إعصار‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭. ‬وفي‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬اسفر‭ ‬الإعصار‭ ‬‮«‬ميكونو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اجتاح‭ ‬جزيرة‭ ‬سقطرى‭ ‬اليمنية‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

وتسببت‭ ‬الاعصار‭ ‬بعزل‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬سقطرى‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالسلطات‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬الى‭ ‬اعتبار‭ ‬الجزيرة‭ ‬منطقة‭ ‬منكوبة‭.‬

فيما‭ ‬تستعد‭ ‬فلوريدا‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء،‭ ‬الاربعاء‭ ‬لوصول‭ ‬الاعصار‭ ‬مايكل‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬العاصفة‭ ‬‮«‬الاكثر‭ ‬تدميرا‭ ‬منذ‭ ‬عقود‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭. ‬وانتقل‭ ‬الاعصار‭ ‬الى‭ ‬الفئة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬فئات،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاعاصير‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الحدث‭ ‬بانه‭ ‬شديد‭ ‬الخطورة‮»‬‭. ‬وترافق‭ ‬الاعصار‭ ‬رياح‭ ‬بسرعة‭ ‬210‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬ويتجه‭ ‬الى‭ ‬سواحل‭ ‬فلوريدا‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬اليابسة‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭. ‬وقال‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاعاصير‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬حدث‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬ساحل‭ ‬خليج‭ ‬المكسيك‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مستوى‭ ‬أمواج‭ ‬البحر‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬مصلحة‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬تالاهاسي‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬انها‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الالتزام‭ ‬بأوامر‭ ‬الاجلاء‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاعصار‭ ‬مايكل‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنته‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الاحداث‭ ‬السابقة‭. ‬لا‭ ‬تجازفوا‭ ‬بحياتكم،‭ ‬غادروا‭ ‬الان‭ ‬اذا‭ ‬طلب‭ ‬منكم‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬والاعصار‭ ‬الذي‭ ‬يترافق‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬هطول‭ ‬غزير‭ ‬للامطار‭ ‬سيعبر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الاطلسي‭. ‬وكان‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬ريك‭ ‬سكوت‭ ‬حذر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مايكل‭ ‬قد‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬العاصفة‭ ‬الاكثر‭ ‬تدميرا‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬فلوريدا‭ ‬منذ‭ ‬عقود‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬العاصفة‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬الاقوى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬سنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭. ‬وقال‭ ‬سكوت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬فرصتكم‭ ‬الاخيرة‭ ‬للاستعداد‭ ‬لهذه‭ ‬العاصفة‭ ‬الضخمة‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تعبئة‭ ‬نحو‭ ‬2500‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنسوا‭ ‬انه‭ ‬بامكاننا‭ ‬اعادة‭ ‬اعمار‭ ‬منزلكم‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إعادتكم‭ ‬الى‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

حالة‭ ‬طوارئ

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭ ‬للاعصار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وصفه‭ ‬بانه‭ ‬اعصار‭ ‬قوي‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬الاستعداد‭ ‬للاسوأ‭.‬

وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬الوكالة‭ ‬الفدرالية‭ ‬لادارة‭ ‬الاوضاع‭ ‬الطارئة‭ ‬‮«‬مستعدة،‭ ‬الجميع‭ ‬مستعدون‮»‬‭.‬

ثم‭ ‬حذر‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاعصار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬‮«‬أقساما‭ ‬من‭ ‬جورجيا‭ ‬وللاسف،‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬وكارولاينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مجددا‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬ضرب‭ ‬الاعصار‭ ‬فلورنس‭ ‬هاتين‭ ‬الولايتين‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭.‬

وأوقع‭ ‬الاعصار‭ ‬فلورنس‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬قتيلا‭ ‬مع‭ ‬خسائر‭ ‬قدرت‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭.‬