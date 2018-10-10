اعصار‭ ‬يعلّق‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬ظفار‭ ‬وفلوريدا‭ ‬تستعد‭ ‬لوصول‭ ‬مايكل‭ ‬الأشد‭ ‬خطورة

واشنطن - مسقط – (أ ف ب)
أعلنت عُمان تعليق الدراسة الخميس في محافظة ظفار مع اقتراب إعصار من المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مسقط، بعد نحو 5 أشهر من إعصار أدى الى مقتل 11 شخصا في السلطنة وفي اليمن المجاور. وقالت مديرية التربية والتعليم في ظفار (نحو 950 كلم جنوب مسقط) في بيان الاربعاء ان القرار جاء «حرصا على سلامة الطلاب والعاملين (…) وفي إطار تحديد عدد من مدارس المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين». وتستعد المحافظات الجنوبية في سلطنة عمان، وجزر يمنية تقع في المنطقة ذاتها بينها سقطرى، للتعامل مع إعصار «لبان» الذي يقترب من جنوب الخليج العربي، ويتوقع ان تبلغ سرعة الرياح فيه 120 كلم في الساعة. وفي الوقت الحالي يصنّف خبراء «لبان» على أنه إعصار من الدرجة الاولى. وفي أيار/مايو الماضي، اسفر الإعصار «ميكونو» الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا على الاقل.
وتسببت الاعصار بعزل أجزاء من جزيرة سقطرى في اليمن الذي يشهد حربا منذ سنوات، ما دفع بالسلطات المعترف بها دوليا الى اعتبار الجزيرة منطقة منكوبة.
فيما تستعد فلوريدا التي أعلن فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب حالة الطوارىء، الاربعاء لوصول الاعصار مايكل الذي بات في الفئة الرابعة ويمكن ان يكون العاصفة «الاكثر تدميرا منذ عقود» في هذه الولاية. وانتقل الاعصار الى الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات، كما أعلن المركز الوطني للاعاصير صباح الاربعاء واصفا هذا «الحدث بانه شديد الخطورة». وترافق الاعصار رياح بسرعة 210 كلم في الساعة ويتجه الى سواحل فلوريدا على خليج المكسيك في جنوب شرق الولايات المتحدة الاربعاء على ان يصل الى اليابسة خلال النهار. وقال المركز الوطني للاعاصير «إنه حدث قد يؤدي الى سقوط قتلى في أقسام من شمال شرق ساحل خليج المكسيك» مشيرا الى ان مستوى أمواج البحر قد يصل الى أربعة أمتار في بعض المناطق.
من جهتها أعلنت مصلحة الارصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا انها طلبت من السكان الالتزام بأوامر الاجلاء. وقالت إن «الاعصار مايكل حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الاحداث السابقة. لا تجازفوا بحياتكم، غادروا الان اذا طلب منكم ذلك». والاعصار الذي يترافق أيضا مع هطول غزير للامطار سيعبر جنوب شرق الولايات المتحدة في اتجاه الاطلسي. وكان حاكم الولاية ريك سكوت حذر الثلاثاء من أن مايكل قد «يكون العاصفة الاكثر تدميرا التي تضرب فلوريدا منذ عقود». وقالت أجهزة الطوارىء في الولاية على تويتر مساء الثلاثاء ان العاصفة «ستكون الاقوى منذ أكثر من مئة سنة» في بعض المناطق. وقال سكوت «إنها فرصتكم الاخيرة للاستعداد لهذه العاصفة الضخمة» موضحا أنه تمت تعبئة نحو 2500 جندي من الحرس الوطني. وأضاف «لا تنسوا انه بامكاننا اعادة اعمار منزلكم لكن لا يمكننا إعادتكم الى الحياة».
حالة طوارئ
أعلن الرئيس الاميركي الثلاثاء «نحن مستعدون بشكل جيد» للاعصار الذي كان وصفه بانه اعصار قوي داعيا السكان الى الاستعداد للاسوأ.
وأضاف ترامب ان الوكالة الفدرالية لادارة الاوضاع الطارئة «مستعدة، الجميع مستعدون».
ثم حذر عبر تويتر من أن الاعصار يمكن أن يضرب «أقساما من جورجيا وللاسف، كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية مجددا» بعدما ضرب الاعصار فلورنس هاتين الولايتين قبل شهر.
وأوقع الاعصار فلورنس نحو أربعين قتيلا مع خسائر قدرت بمليارات الدولارات.